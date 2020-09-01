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Парламент Норвегии атаковали неизвестные хакеры

1 сентября, 23:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Лица хакеров пока не установлены

В Норвегии, откуда высылали российского дипломата, парламент заявил, что стал целью значительного кибератаки в течение последней недели, – пишет "Радио Свобода"

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В частности, электронные почты нескольких избранников и сотрудников парламента были сломаны. Лица хакеров пока не установлены.

"Это была большая атака", – заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен.

Для противодействия кибератак привлекли Норвежский службу национальной безопасности. Там заявили, что работали в течение нескольких дней.

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Андреассен рассказала, что попытки остановить атаку имели "немедленный эффект".

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Ранее сообщалось, что главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. Агентство национальной безопасности США совместно с Федеральным бюро расследований сообщили о новых, доселе неизвестных российских вредоносных программах.

Добавим, что в Конгрессе хотят защитить от хакеров разработки вакцины против коронавируса. В законопроекте говорится об обвинениях хакерских атаках из Китая, Ирана и России, мол, спецслужбы этих стран пытаются украсть информацию об исследованиях и разработках вакцин за границей.

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Норвегия парламент хакер

Источник: Радио Свобода

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