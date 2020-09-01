Парламент Норвегии атаковали неизвестные хакеры

В Норвегии, откуда высылали российского дипломата, парламент заявил, что стал целью значительного кибератаки в течение последней недели, – пишет "Радио Свобода"
В частности, электронные почты нескольких избранников и сотрудников парламента были сломаны. Лица хакеров пока не установлены.
"Это была большая атака", – заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен.
Для противодействия кибератак привлекли Норвежский службу национальной безопасности. Там заявили, что работали в течение нескольких дней.
Андреассен рассказала, что попытки остановить атаку имели "немедленный эффект".
Ранее сообщалось, что главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. Агентство национальной безопасности США совместно с Федеральным бюро расследований сообщили о новых, доселе неизвестных российских вредоносных программах.
Добавим, что в Конгрессе хотят защитить от хакеров разработки вакцины против коронавируса. В законопроекте говорится об обвинениях хакерских атаках из Китая, Ирана и России, мол, спецслужбы этих стран пытаются украсть информацию об исследованиях и разработках вакцин за границей.
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