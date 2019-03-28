Парламент Шотландии высказался за отказ от Brexit при угрозе выхода без сделки

Голосование носило по большей части символический характер, его результат не имеет обязывающей силы для правительств

Лидер Шотландской национальной партии. Фото: facebook.com/NicolaSturgeonf.

Парламент Шотландии высказался за отказ от Brexit при угрозе выхода без сделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg 2019-03-28T02:57:00+02:00 Евросоюз Голосование носило по большей части символический характер, его результат не имеет обязывающей силы для правительств

Парламент Шотландии проголосовал за предложение о том, чтобы Великобритания отказалась от выхода из состава ЕС в случае, если единственной альтернативой этому окажется Brexit без сделки с Евросоюзом. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация BBC.

Поправка, внесенная в документ Шотландской национальной партией (ШНП) призывает правительство "перестать игнорировать мнение (шотландского) парламента и подавляющего большинства населения Шотландии". При этом, как отмечается в материале BBC, голосование носило по большей части символический характер. Его результат не имеет обязывающей силы для правительства, однако еще больше усилит давление на кабинет Терезы Мэй, которая пытается заручиться поддержкой Палаты общин в преддверии третьего голосования по соглашению об условиях Brexit.

В среду вечером Мэй объявила о том, что готова покинуть свой пост досрочно, если ее однопартийцы-евроскептики, отказывавшиеся поддерживать ее сделку с ЕС, изменят свою позицию и выступят на стороне правительства. Первый министр Шотландии и глава ШНП Никола Стерджен резко отреагировала на решение Мэй, заявив, что премьер-министр пытается навязать королевству невыгодное для него соглашение.

"Если нам все-таки будет навязан Brexit на базе сделки, которую никто не поддерживает, сделки, которая настолько плоха, что премьер-министру пришлось пообещать подать в отставку, чтобы получить поддержку, то изначально неудачный проект (по выходу Великобритании из ЕС) станет еще хуже", – написала Стерджен на своей странице в Twitter.

В минувшее воскресенье в интервью BBC она заявила о том, что ШНП считает отказ от Brexit лучшим вариантом для Соединенного Королевства и готова поддержать проведение повторного референдума по этому вопросу, хотя кабинет Мэй принципиально против этой возможности.

В июне 2016 года в ходе референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС 62% жителей пятимиллионной Шотландии высказались за то, чтобы страна оставалась в составе Евросоюза. При этом в масштабах всего государства против "развода" с ЕС высказались лишь 48,1% участников референдума.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Парламент Шотландии высказался за отказ от Brexit при угрозе выхода без сделки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.