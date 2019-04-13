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Парламент Великобритании предложил экстрадировать Ассанжа в Швецию

Сегодня, 22:10

Ноту с соответствующей инициативой подписали более 70 парламентариев

Фото: AFP

Парламент Великобритании выдвинул предложение экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию в случае возобновления дела о его сексуальных преступлениях. Об этом сообщает Independent.

Авторами инициативы стали более 70 членов парламента, которые подписали письмо с обращением к властям Швеции.

"Более 70 парламентариев подписали письмо, призывающее правительство обеспечить, чтобы Ассанж был передан шведским властям, если они потребуют его экстрадиции", – указывает издание.

Копию ноты обнародовала в социальных сетях член парламента Стелла Криси. Письмо было направлено министру внутренних дел Саджиду Джавиду.

"Мы пишем с просьбой сделать все возможное для поддержки действий, которые обеспечат возможность экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию в случае, если Швеция подаст запрос об экстрадиции", – отметила она.

При этом она подчеркнула, что Великобритания не обвиняет Ассанжа.

"Мы считаем, что следует соблюдать надлежащий процесс, и заявитель должен добиться справедливости", – уточнила она.

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. 

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет. В четверг Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит 5 лет за хакерскую деятельность.

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Тег Великобритания, Швеция, парламент, WikiLeaks, ассанж, экстрадиция

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