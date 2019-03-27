Парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене Brexit: стала известна дата

Петиция об отмене Brexit по состоянию на вечер вторника собрала 5,75 млн подписей

Фото: AFP

Парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене Brexit: стала известна дата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66e/814/5c966e814f2d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66e/814/5c966e814f2d6.jpg 2019-03-27T13:53:00+02:00 Евросоюз Петиция об отмене Brexit по состоянию на вечер вторника собрала 5,75 млн подписей

Парламент Великобритании намерен в понедельник, 1 апреля, рассмотреть петицию об отмене Brexit, сообщила газета The Independent в среду.

В комитете по петициям Палаты общин отмечают, что петиция, призывающая правительство отказаться от реализации "Статьи 50" для выхода Великобритании из состава Евросоюза, стала рекордной по числу собранных подписей среди всех петиций, опубликованных на сайте Палаты общин британского парламента и правительства.

Петиция об отмене Brexit по состоянию на вечер вторника собрала 5,75 млн подписей.

Также парламент в понедельник рассмотрит еще две петиции – о проведении нового референдума по Brexit (120 тыс. подписей) и об обязательном выходе Великобритании из ЕС вне зависимости от заключения сделки с Брюсселем (140 тыс. подписей).

Как отметили в комитете, решение рассмотреть все петиции в один день связано с желанием "убедиться, что дебаты по ним пройдут в кратчайшие сроки".

Британский парламент 27 марта попытается выявить вариант Brexit, который поддержит большинство, и для этого депутаты проведут серию "показательных голосований".

Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента.

В среду парламент проголосует не только по вариантам развития событий с Brexit , но и по изменению даты Brexit в британском законодательстве. Так, лидер палаты общин Андреа Лидсом сообщила, что в среду пройдет голосование по соответствующему нормативному акту. Она пояснила, что в документе будут содержаться сразу две даты: 12 апреля и 22 мая. Дата выхода будет зависеть от того, будет ли в британском парламенте к 29 марта принято соглашение по Brexit.

Ранее сообщалось,что правительство Великобритании не будет просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над Brexit. Так правительство ответило на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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