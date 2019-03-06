Парламенты Шотландии и Уэльса выступили против соглашения о Brexit

Решение этих парламентов усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза

Фото: Getty Images

Парламенты Шотландии и Уэльса выступили против соглашения о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f0f/758/5c7f0f758aa2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f0f/758/5c7f0f758aa2d.jpg 2019-03-06T02:23:33+02:00 Евросоюз Решение этих парламентов усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза

Парламенты Шотландии и Уэльса во вторник на своих заседаниях официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

Об этом сообщает Reuters

"Шотландский парламент и валлийская национальная ассамблея в этот вторник проголосовали против Brexit-соглашения, оговоренной между правительством Соединенного Королевства и Брюсселем. Это первый раз, когда они сделали подобный шаг так одновременно", – говорится в сообщении.

Решение этих парламентов усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

Однако эти голосования не будут иметь никакой обязывающей силы, выступая скорее средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству. Само же соглашение о Brexit должен поддержать только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

Как известно, во время референдума о выходе страны из ЕС, который имел место в 2016 году, Англия и Уэльс проголосовали преимущественно за это, в то время как Шотландия и Северная Ирландия – против. Все британские регионы сейчас обеспокоены возможным негативным влиянием Brexit на их экономическое положение. Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум. Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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