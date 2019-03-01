Паровая печь, ночная стирка и "умный дом": как европейцы экономят на коммуналке
Поставить на крыше здания солнечные панели и не платить за электроэнергию – в Европе так живет почти каждая семья
Стирать одежду ночью, мыть посуду в полной раковине и носить дома свитера. Ведь температура в большинстве европейских домов – не выше двадцати градусов. Так их жители экономят на коммуналке. А еще – благодаря системе "умный дом" и солнечным панелям.
Так сколько же экономят? На примере Бельгии и Нидерландов подсчитала наша собственная корреспондент в Европе Зоряна Степаненко.
Поставить на крыше здания солнечные панели и не платить за электроэнергию. Установить систему "умный дом" и управлять отоплением дистанционно – со смартфона. В Украине так поступают единицы. В Европе – почти каждая семья. И экономят сотни евро в месяц.
В доме бельгийца Ерома - 19 градусов. Больше не бывает. Так экономит на отоплении. Чтобы платить еще меньше – купил термостат.
"Я установлю его на стену в гостиной и смогу управлять температурой в доме со смартфона. Поехал туда, где задержусь, – отключил тепло. Возвращаюсь домой – включил", – рассказывает Ером.
А еще ради экономии мужчина утеплил стены и крышу, заменил одинарные окна на двойные. Чеки за стройматериалы направит в муниципалитет и вернет часть потраченного – правительство стимулирует бережливость.
"Некоторые люди стирают исключительно ночью, либо готовят ночью", – признается жительница Антверпена Виктория Розендаал.
Украинка Виктория рассказывает о лайфхаках по экономии, которым научилась в Бельгии. Скажем, посуду моет сразу всю в полной раковине, а не каждую тарелку под проточной струей.
У нидерландцев свои приемы экономии. Питер показывает нам паровую печь. Голландец путешествовал по Украине, и видел такую только в ресторанах. Здесь она почти в каждом доме.
"Чтобы приготовить вот такую стручковую фасоль, надо сначала закипятить воду. А это не менее 10 минут. Слишком большие траты на электроэнергию. Поэтому овощи кладем в эту плиту. Температура 120 градусов, две минуты – и блюдо готово", – рассказывает Питер.
За коммуналку Питер с семьей платят около 200 евро в месяц. Это, говорит, немного. Что, где и когда выключить – за него думает система "умный дом".
"Зашли в комнату – автоматически включился свет. Выключился, когда вышли. А в душе вентиляция запускается, когда открываю кран. Выключается, когда закручиваю", – объясняет житель Утрехта Питер Аммерлаан.
Система стоила полторы тысячи евро. Меньше чем за год окупилась. Теперь Питер задумывается о солнечных панелях. Они будут стоить пять тысяч евро. Но уже через пять лет можно выйти в плюс и вообще не платить за свет.
Ранее мы писали, что в Украине подорожает горячая вода и отопление. Эксперты подсчитали, как вырастут тарифы.
Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".
Чтобы меньше платить, эксперты советуют утеплять дома и ставить газовые счетчики.
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