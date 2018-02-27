Партия Меркель дала зеленый свет новому правительству Германии

Сегодня, 01:25

В свою очередь, члены СДПГ должны подтвердить целесообразность заключения коалиционного соглашения с германскими консерваторами

фото AFP
фото AFP

Члены партии Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), сообщил в понедельник онлайн-портал издания Bild.

В свою очередь, члены СДПГ должны подтвердить целесообразность заключения коалиционного соглашения с германскими консерваторами. Мнение свыше 400 тыс. членов партии о коалиции с ХДС станет известно 4 марта, когда будет опубликован внутрипартийный опрос.

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Накануне Меркель представила список ключевых министров от своей партии, которые займут посты в правительстве. Так, Урсула фон дер Ляйен останется главой Минобороны Германии, нынешний замминистра финансов Йенс Шпан возглавит министерство здравоохранения, а министром экономики станет Петер Альтмайер.

Ранее Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции. Дойдет ли этот процесс до конца, можно только догадываться. Но если ХДС Ангелы Меркель и Социал-Демократам во главе с Мартином Шульцем удастся их воплотить, это будет очень радикальний поворот для ЕС через пункт коалиционного соглашения о том, что Германия начнет крупнейшую кампанию по усилению интеграции со времен подписания Маастрихтского договора четверть века назад. 

Напомним, руководство социал-демократов официально одобрило соглашение о коалиции с Меркель.

При этом глава правительства уточнила, что эти кандидатуры, "в случае, если дело дойдет до создания большой коалиции", будут поданы на рассмотрение федерального президента. Она напомнила, что теперь судьба коалиции зависит от решения социал-демократов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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