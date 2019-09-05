Пассажир сел за штурвал самолета EasyJet из-за не вышедшего на работу пилота

В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен до полета после тщательной проверки

/ Фото: Pixabay

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу. Об этом передают Manchester Evening News.

По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.

Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию. Дабы не ждать в аэропорту несколько часов до подачи резервного борта, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги.

Он позвонил на горячую линию EasyJet и сообщил, что он работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее чем через минуту и согласилась на его предложение.

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В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен до полета после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота. Представитель авиаперевозчика отметил, что Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.

В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.

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Как мы писали ранее, в Австралии пилот-новичок попал в крайне опасную ситуацию, когда его инструктор потерял сознание. Инцидент произошел с австралийцем Максом Сильвестром, сообщает BBC. Ситуацию осложнило то, что это был его первый тренировочный полет. В критической ситуации мужчина связался с авиадиспетчерской службой.

"Я стараюсь удержать его (самолет. – Ред.), но он продолжает падать", – сказал он.

Операторы объясняли Максу, что делать, и благодаря инструкциям посадка прошла успешно. На взлетно-посадочной полосе его уже ждали родственники и спасатели, которые отвезли пострадавшего в больницу.

Любопытно, что в мае в Австралии произошел похожий инцидент, но тогда сознание потерял пилот-стажер. Почувствовав головную боль, мужчина лишь успел включить автопилот, после чего в течение 40 минут с ним не могли установить связь. Придя в сознание, он при помощи диспетчеров смог посадить самолет.

А вот прошлой осенью испанские авиаторы отличились необычной выходкой, начертив траекторию мужского детородного органа в небе над Кадисским заливом.

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