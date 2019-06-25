Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Пассажирский Boeing врезался в мост во Франции

25 июня, 09:51

Все пассажиры и члены экипажа благополучно сошли с самолета и никто не пострадал

Скриншот
Скриншот.

Пассажирский самолет Boeing 777 после приземления врезался в посадочный мост в аэропорту Ниццы на юге Франции. Об этом передает Daily Star.

Авария привела к нескольким задержкам рейсов. 

Как отмечается, левое крыло самолета Kuwait Airways врезалось в конструкцию в аэропорту. В связи с этим, последующий обратный рейс был отменен.

Авиакомпания заявила в Twitter, что все пассажиры и члены экипажа благополучно сошли с самолета и никто не пострадал.

Напомним, ранее в Бразилии произошла экстренная посадка самолета ATR 42 местного авиаперевозчика MAP Linhas Aéreas, который летел из Манауса в Карауари (штат Амазонас). Во время инцидента, произошедшего в международном аэропорту Манауса, у воздушного судна с 34 пассажирами на борту не опустились шасси и оно село на брюхо.

Также мы писали, что в конце прошлого года самолет рухнул на жилые дома в бразильском Сан-Паулу. В результате сразу же вспыхнул пожар – огонь охватил двухэтажное здание и два автомобиля, припаркованных рядом. Два человека погибли и еще 10 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, Франция, самолет, мост, авиакатастрофа, ницца

Вы сейчас просматриваете новость " Пассажирский Boeing врезался в мост во Франции". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение военных самолетов в Германии: СМИ сообщили о погибшем

Вчера, 18:08

На месте падения одного из истребителей обнаружены человеческие останки

В Бельгии на автотрассу рухнул самолет: появилось видео с места ЧП

19 июня, 17:06

Небольшой туристический самолет Tecnam P92 упал на дорогу между Брюсселем и Льежем

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Депутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием казни

В стеклянном доме в центре Алматы поселились парень и девушка

Коболев рассказал, как сделать газ для населения дешевле

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

5 простых способов продлить молодость кожи

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы

Синоптик рассказала о причинах аномальной жары в Украине

Стало известно, какой будет погода в Украине летом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь