Пассажирский Boeing врезался в мост во Франции

Все пассажиры и члены экипажа благополучно сошли с самолета и никто не пострадал

Скриншот.

Пассажирский самолет Boeing 777 после приземления врезался в посадочный мост в аэропорту Ниццы на юге Франции. Об этом передает Daily Star.

Авария привела к нескольким задержкам рейсов.

Как отмечается, левое крыло самолета Kuwait Airways врезалось в конструкцию в аэропорту. В связи с этим, последующий обратный рейс был отменен.

Авиакомпания заявила в Twitter, что все пассажиры и члены экипажа благополучно сошли с самолета и никто не пострадал.

Напомним, ранее в Бразилии произошла экстренная посадка самолета ATR 42 местного авиаперевозчика MAP Linhas Aéreas, который летел из Манауса в Карауари (штат Амазонас). Во время инцидента, произошедшего в международном аэропорту Манауса, у воздушного судна с 34 пассажирами на борту не опустились шасси и оно село на брюхо.

Также мы писали, что в конце прошлого года самолет рухнул на жилые дома в бразильском Сан-Паулу. В результате сразу же вспыхнул пожар – огонь охватил двухэтажное здание и два автомобиля, припаркованных рядом. Два человека погибли и еще 10 получили ранения.

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