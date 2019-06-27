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Пассажирский самолет Boeing 777 экстренно посадили из-за угрозы взрыва

27 июня, 15:52

Истребители RAF Typhoon сопроводили пассажирский самолет до посадки

Фото Avia.pro
Фото Avia.pro.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India был перенаправлен в аэропорт Лондон-Станстед после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на представителя ВВС Британии.

"Истребители RAF Typhoon были подняты, когда рейс Air India был перенаправлен в аэропорт Лондон-Станстед после сообщения об угрозе взрыва", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс из индийского Мумбаи в Нью-Йорк, когда около 10 часов утра его перенаправили в аэропорт Лондон-Станстед.

Как отмечается, истребители были подняты в небо после того, как один из пассажиров, вероятно, пытался открыть люк экстренного выхода.

По словам представителя местной полиции, в настоящее время проводятся следственные действия.

Позже в аэропорту заявили, что взлетно-посадочная полоса работает в обычном режиме, а индийский самолет находится в отдаленном месте.

Напомним, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Милан, совершил экстренную посадку Внуково.

Ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio. 

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров. По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч. Кабина пилотов оказалась полностью уничтожена, при этом хвостовая часть самолета откололась и почти не была повреждена огнем.

Согласно данным издания, пилот самолета во время переговоров с диспетчером в городе Рамос-Ариспе в Коауиле сообщил, что попытается "лететь выше", чтобы обойти грозовой фронт. После этого связь с воздушным судном была потеряна.

Самолет возвращался в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Обломки воздушного судна были обнаружены в ходе поисковой операции.

А тем временем Россия приходит в себя после авиакатастрофы в Шереметьево.


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Тег взрыв, самолет, Британия, посадка

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