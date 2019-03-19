Пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком

Фото: pexels.com

Пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b6d/ef5/5c8b6def55c70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b6d/ef5/5c8b6def55c70.jpg 2019-03-19T02:33:00+02:00 Евросоюз По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком

Пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе.

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком. За нее вступился партнер, и между мужчинами началась словесная перепалка, а затем потасовка.

На снятом свидетелями видеоролике видно, как несколько секунд спустя членам экипажа удается разнять дерущихся, и один из них возвращается на свое место с окровавленным лицом и разбитым носом.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

После посадки в аэропорту Тенерифе нарушителей задержала полиция. Очевидцы сказали, что оба мужчины были изрядно пьяны и напугали своим поведением весь самолет, а также заляпали салон кровью.

"Там была семья с маленьким ребенком, который наблюдал за всей сценой. Это был очень страшный момент. Они (дебоширы) вовлекли в ссору невиновных пассажиров, потому что дрались в очень узком пространстве", — рассказал автор ролика Бен Вардроп.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.

Также ранее сообщалось, что россияне устроили давку и драку в самолете, который должен был вылететь из московского аэропорта "Внуково" в египетскую Хургаду.

Смотрите видео: Пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:

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