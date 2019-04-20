Пчелы собора Парижской Богоматери выжили после пожара

Три улья были установлены на крыше собора в 2013 году

Фото: Reuters/Michel Euler.

180 тысяч пчел с пасеки, которая располагалась на крыше парижского собора Нотр-Дам, выжили, несмотря на масштабный пожар в соборе. Пчелам удалось выжить, потому что во время пожара их усыпил углекислый газ.

Об этом в Instagram написал пчеловод Никола Жен, – сообщает Голос Америки.

"Пчелы Собора Нотр-Дам выжили!" – он разместил фото некоторых пчел, которые прятались на скульптуре горгульи. Три улья был установлен на крыше собора в 2013 году в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в городе.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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