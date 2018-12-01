Пенсионер из Голландии пытается через суд отмотать время назад

Помолодеет ли пенсионер, суд решит через несколько месяцев, каким будет вердикт, никто не прогнозирует

Пенсионер из Голландии пытается отмотать время назад. Он обратился в суд и просит, чтобы ему на 20 лет уменьшили возраст в паспорте. Мол, станет легче не только взять кредит или открыть собственное дело, но и знакомиться с женщинами.

Высокий, статный, одетый по последней моде. Эмиль Рателбанд – местная звезда. В его родном городке Утрехте о нем слышал чуть не каждый. Ведь он решил пойти против законов – и человеческих, и природы: подал в суд, чтобы официально изменить возраст в паспорте.

"Если суд меня поддержит, тогда по паспорту мне будет 49 лет, а не нынешние 69", – говорит Эмиль Рателбанд.

Ничего удивительного в своем поступке не видит. Говорит, чувствует себя моложе, это подтверждают и врачи.

Трижды разведен, отец семерых детей, Эмиль сейчас ищет новую любовь. Его последний подружке было немного за 20-ть. Почему разошлись, не делится. И уверен: возраст имеет значение.

"Если я буду на 20 лет моложе, тем больше девушек будет обращать на меня внимание. Это одно из привилегий", – говорит Эмиль Рателбанд.

В его планах путешествовать по миру, посетить Украину. Непременно – уже в четвертый раз – жениться. И пойти под венец не как пенсионер, а сорокадевятилетний жених в расцвете сил.

Помолодеет ли пенсионер, суд решит через несколько месяцев. Каким будет вердикт, никто не прогнозирует. Ведь таких дел голландская фемида еще не рассматривала.

Напомним, в Запорожье 90-летний пенсионер раскрыл преступление.

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