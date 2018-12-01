Пенсионер из Голландии пытается через суд отмотать время назад

Сегодня, 00:08

Помолодеет ли пенсионер, суд решит через несколько месяцев, каким будет вердикт, никто не прогнозирует


Пенсионер из Голландии пытается отмотать время назад. Он обратился в суд и просит, чтобы ему на 20 лет уменьшили возраст в паспорте. Мол, станет легче не только взять кредит или открыть собственное дело, но и знакомиться с женщинами.

Высокий, статный, одетый по последней моде. Эмиль Рателбанд – местная звезда. В его родном городке Утрехте о нем слышал чуть не каждый. Ведь он решил пойти против законов – и человеческих, и природы: подал в суд, чтобы официально изменить возраст в паспорте.

"Если суд меня поддержит, тогда по паспорту мне будет 49 лет, а не нынешние 69", – говорит Эмиль Рателбанд.

Ничего удивительного в своем поступке не видит. Говорит, чувствует себя моложе, это подтверждают и врачи.

Трижды разведен, отец семерых детей, Эмиль сейчас ищет новую любовь. Его последний подружке было немного за 20-ть. Почему разошлись, не делится. И уверен: возраст имеет значение.

"Если я буду на 20 лет моложе, тем больше девушек будет обращать на меня внимание. Это одно из привилегий", – говорит Эмиль Рателбанд.

В его планах путешествовать по миру, посетить Украину. Непременно – уже в четвертый раз – жениться. И пойти под венец не как пенсионер, а сорокадевятилетний жених в расцвете сил.

Помолодеет ли пенсионер, суд решит через несколько месяцев. Каким будет вердикт, никто не прогнозирует. Ведь таких дел голландская фемида еще не рассматривала.

Напомним, в Запорожье 90-летний пенсионер раскрыл преступление.

Также мы писали, в Германии пенсионер требовал уступить ему место, угрожая пистолетом.
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Источник:

"Сегодня"

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