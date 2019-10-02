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Перед штаб-квартирой Еврокомиссии произошла попытка самосожжения: подробности

2 октября, 18:05

Мужчина угрожал поджечь себя в «европейском квартале» Брюсселя

Штаб-квартира Европейской комиссии

Штаб-квартира Европейской комиссии / Фото: Flickr

Несмотря на усиленные после терактов 2016 года меры безопасности, в так называемом "европейском квартале" Брюсселя, где расположены главные учреждения Евросоюза, произошло ЧП.

Как сообщает Associated Press, около полудня 2 октября мужчина попытался сжечь себя перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии, расположенном прямо в центре бельгийской столицы.

Он облил себя горючим и угрожал поджечь, выкрикивая в адрес ЕС обвинения в коррупции. Завершить начатое ему помешали пожарные – они облили его водой, после чего полиция задержала нарушителя спокойствия. После инцидента здание Еврокомиссии было некоторое время оцеплено.

СМИ сообщают, что мужчина является выходцем из Хорватии, который таким образом хотел привлечь внимание к действиям сербов в отношении этнических хорватов.

Напомним, ранее в этом году мужчина попытался совершить акт самосожжения на лужайке перед администрацией президента США в Вашингтоне. Попытку самоубийства также удалось вовремя остановить.

А еще раньше неизвестный 54-летний гражданин Чехии совершил попытку самосожжения в самом центре Прагина Вацлавской площади в самом центре Праги. -

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