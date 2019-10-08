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"Переговоры близки к срыву": Меркель отвергла план Джонсона о Brexit

8 октября, 14:34

Требование Берлина делает достижение сделки невозможным, считает британский премьер

Ангела Меркель и Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Ангела Меркель и Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Любая сделка Евросоюза с Великобританией об условиях сотрудничества после Brexit может быть заключена лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС.

Об этом, как сообщила на своей странице в Twitter британский политический обозреватель Лора Кюнссберг, на встрече премьер-министру Великобритании Борису Джонсону заявила канцлер Германии Ангела Меркель, по сути, отвергнув план Лондона по Brexit.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания проделала большой путь", – цитирует Кюнссберг свой источник на Даунинг-стрит.

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По словам Меркель, если Лондон не выполнит условие Брюсселя, сделка будет "практически маловероятна". На это Джонсон ответил, что подобное требование Берлина делает достижение сделки "по сути невозможным".

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Таким образом, немецкий лидер отвергла план по Brexit, предложенный Лондоном.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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Великобритания Германия Ангела Меркель Борис Джонсон Brexit

Источник: Сегодня

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