Переговоры Мэй с оппозицией по Brexit: появились детали
Мэй и глава британской оппозиции согласовали план дальнейшей работы по Brexit
После переговоров в интервью телеканалу "Скай ньюс" Джереми Корбин заявил, что в ходе встречи стороны изложили свои позиции по Brexit, однако попытка их согласования потребует серии дополнительных встреч, первая из которых состоится в четверг утром.
"Позиция правительства поменялась не так сильно, как я ожидал, однако мы продолжим диалог завтра утром, чтобы рассмотреть несколько технических вопросов, касающихся данной темы. Встреча была интересной, но не дала конкретных результатов, — сказал Корбин. — Я изложил премьеру позицию Лейбористской партии, которая хочет добиться таможенного союза с ЕС и наличия у страны доступа к единому рынку".
Корбин также заявил, что обозначил позицию партии о возможности проведения повторного референдума о Brexit с целью предотвратить возможность выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, что грозит британской экономике многочисленными негативными последствиями. По словам лидера лейбористов, премьер-министр со своей стороны добивается поддержки лейбористами проекта правительственного соглашения с ЕС об условиях Brexit и прилагающейся к нему политической декларации.
Ранее стало известно, что британский парламент не станет проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства.
Напомним, что недавно члены Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit.
Также ранее СМИ сообщили, что в таком случае глава правительства Тереза Мэй может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с выходом из ЕС.
В то же время Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза, чтобы ей хватило времени для переговоров с членами парламента.
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