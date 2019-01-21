Переизбранная глава ПАСЕ требует снять санкции с России

Лилиан Мори-Паскье призвала все политические группы перейти к поиску выхода из сложившейся ситуации

Фото: AFP

Переизбранная глава ПАСЕ требует снять санкции с России //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5de/125/5c45de125c424.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5de/125/5c45de125c424.jpg 2019-01-21T17:00:00+02:00 Евросоюз Лилиан Мори-Паскье призвала все политические группы перейти к поиску выхода из сложившейся ситуации

Парламентской ассамблее Совета Европы стоит продолжать двигаться в направлении снятия санкций в России, чтобы она возобновила свое участие в работе ПАСЕ. Об этом заявила Лилиан Мори-Паскье, выступая сегодня после своего переизбрания президентом ассамблеи, сообщает "Европейская правда", .

"Пора выполнять свои обязанности и всем политическим группам перейти к поиску решений", – заявила она.

В прошлом году Москва предъявила ПАСЕ ультиматум: РФ готова вернуться только в случае, если с нее снимут все наложенные в ассамблее санкции. Но добиться этого у российской делегации не удалось. Мори-Паскье считает, что ПАСЕ должна возобновить эту работу.

"Надо продолжать этот процесс", – заявила она.

Президент ассамблеи призывает "синхронизировать деятельность ПАСЕ и Комитета министров", что как правило в Страсбурге подразумевает снятие санкций с России, поскольку она присутствует в КМСЕ без каких-либо санкций.

"Особенно важно говорить одним голосом (ассамблеи и Комитета министров), когда на карту поставлено будущее организации", – отметила президент ПАСЕ.

Напомним, на прошлом неделе Госдума РФ выступила против возвращения к работе в ПАСЕ.

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