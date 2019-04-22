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Перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро

Сегодня, 03:05

В случае переноса Brexit граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента

Фото: Pixabay

Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после майских выборов в Парламент ЕС останутся в его составе, им будет необходимо выплачивать зарплату. Это означает дополнительные затраты в 21 миллион евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 21 апреля.

При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 миллилна евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле.

В случае переноса Brexit граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сослался на действующее законодательство Евросоюза. Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", – отметила она.


Как известно, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Кроме того, эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине

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Тег Великобритания, ЕС, выход, расходы, Европарламент, Brexit

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