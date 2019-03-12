Перенос сроков Brexit: Меркель сделала заявление
Многое будет зависеть от сегодняшнего голосования в британском парламенте
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник допустила возможность переноса сроков Brexit.
Отвечая на вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений. "Мы подождем голосования и тогда будем принимать решение", – сказала Меркель.
Brexit намечен на 29 марта. Тем временем во вторник в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.
В понедельник Мэй неожиданно оправилась в Страсбург, там у нее была запланирована встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
СМИ сообщали, что перед поездкой Мэй позвонила Юнкеру и сообщила, что у нее есть предложение по Brexit. Также СМИ сообщали, что правительство Мэй отвергло предложение Брюсселя, которое могло бы помочь ему заручится поддержкой депутатов на голосовании во вторник.
Текущее голосование может оказаться не последним для британской палаты общин. Так, если Мэй увидит, что проиграла в парламенте с небольшим отрывом, она может попросить у Брюсселя техническую задержку Brexit, чтобы провести третье голосование, отмечает телеканал BBC.
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