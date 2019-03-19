Переносить Brexit бессмысленно: Париж требует от Лондона определенности

Министр по европейским делам Франции требует у Британии выбрать одно из двух – Brexit со сделкой или без

Натали Луазо. Фото: AFP

Переносить Brexit бессмысленно: Париж требует от Лондона определенности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d7/969/5c90d79691cdb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d7/969/5c90d79691cdb.jpg 2019-03-19T13:53:00+02:00 Евросоюз Министр по европейским делам Франции требует у Британии выбрать одно из двух - Brexit со сделкой или без

Официальный Париж считает бессмысленным отсрочку выхода Великобритании из Европейского Союза, заявила 19 марта министр по европейским делам Натали Луазо.

"Продлевать срок — зачем? Время — это не решение, это метод, если есть цель и стратегия. И она должна исходить из Лондона", — заявила чиновница по прибытии на заседание Совета ЕС по общим делам в Брюсселе.

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Кроме того, она назвала неприемлемой неопределенность, воцарившуюся во всем ЕС из-за Brexit.

"Нам нужна инициатива, нужно что-то новое, потому что, если это будет продление, чтобы оставаться в том же тупике. Как мы будем выбираться из этого тупика? Это вопрос к властям Великобритании", — отметила Луазо.

Французский министр подчеркнула, что Лондону необходимо выбирать между сделкой, которая согласована сторонами, и Brexit без соглашения.

"Это выбор, который должен быть сделан Великобританией. Они сказали „нет" Brexit без сделки, они сказали „нет" реальной сделке. Теперь они должны изменить свое мнение о первом или втором", — добавила она.

Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Кроме того, на прошлой неделе премьер-министру Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно.

Также мы сообщали, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. В то же время, Мэй исключила как отсрочку решения, так и отмену выхода из Евросоюза.

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