Переносить Brexit бессмысленно: Париж требует от Лондона определенности
Министр по европейским делам Франции требует у Британии выбрать одно из двух – Brexit со сделкой или без
Официальный Париж считает бессмысленным отсрочку выхода Великобритании из Европейского Союза, заявила 19 марта министр по европейским делам Натали Луазо.
"Продлевать срок — зачем? Время — это не решение, это метод, если есть цель и стратегия. И она должна исходить из Лондона", — заявила чиновница по прибытии на заседание Совета ЕС по общим делам в Брюсселе.
Кроме того, она назвала неприемлемой неопределенность, воцарившуюся во всем ЕС из-за Brexit.
"Нам нужна инициатива, нужно что-то новое, потому что, если это будет продление, чтобы оставаться в том же тупике. Как мы будем выбираться из этого тупика? Это вопрос к властям Великобритании", — отметила Луазо.
Французский министр подчеркнула, что Лондону необходимо выбирать между сделкой, которая согласована сторонами, и Brexit без соглашения.
"Это выбор, который должен быть сделан Великобританией. Они сказали „нет" Brexit без сделки, они сказали „нет" реальной сделке. Теперь они должны изменить свое мнение о первом или втором", — добавила она.
Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Кроме того, на прошлой неделе премьер-министру Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно.
Также мы сообщали, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. В то же время, Мэй исключила как отсрочку решения, так и отмену выхода из Евросоюза.
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