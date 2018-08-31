"Переосмыслить отношения с Россией": Макрон о новой архитектуре безопасности Европы

Сегодня, 02:24

Более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, заявил президент Франции

Эмманюэль Макрон. Фото AFP
Эмманюэль Макрон. Фото AFP

Страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы обсудили множество вопросов, включая трансатлантические связи и отношения с Россией, - отметил Макрон. – У нас есть желание, чтобы у Европы была стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, как я говорил об этом несколько месяцев в назад в Санкт-Петербурге, с необходимостью переосмыслить наши отношения с Россией".

"Эта более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история", – сказал французский лидер.

При этом Макрон заявил о том, что Франция и Финляндия согласны с необходимостью укрепления автономии Европы. "С Финляндией мы разделяем общее видение будущего Европы, – подчеркнул он. – Европа должна быть единой и более демократичной". "У нас также общие подходы к проблемам безопасности и обороны", – добавил Макрон.

Макрон прибыл в среду в Хельсинки с государственным визитом. Это первый визит на высшем уровне с французском стороны за последние 19 лет.

Ранее Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США.

Напомним, Германия и Франция предложили ЕС создать оборонный союз.
Россия, Европа, Макрон
Источник:

ИТАР-ТАСС

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