"Переосмыслить отношения с Россией": Макрон о новой архитектуре безопасности Европы

Более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, заявил президент Франции

Страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы обсудили множество вопросов, включая трансатлантические связи и отношения с Россией, - отметил Макрон. – У нас есть желание, чтобы у Европы была стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, как я говорил об этом несколько месяцев в назад в Санкт-Петербурге, с необходимостью переосмыслить наши отношения с Россией".

"Эта более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история", – сказал французский лидер.

При этом Макрон заявил о том, что Франция и Финляндия согласны с необходимостью укрепления автономии Европы. "С Финляндией мы разделяем общее видение будущего Европы, – подчеркнул он. – Европа должна быть единой и более демократичной". "У нас также общие подходы к проблемам безопасности и обороны", – добавил Макрон.

Макрон прибыл в среду в Хельсинки с государственным визитом. Это первый визит на высшем уровне с французском стороны за последние 19 лет.

Ранее Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США.

Напомним, Германия и Франция предложили ЕС создать оборонный союз.