Коронавирус был спонтанным, никто не ждал: украинец рассказал, как Италию захлестнула пандемия

Украинец Артем Тодерян, родом из Черновицкой области, около 10 лет живет в Италии, в которой число смертей из-за коронавируса уже превысило 2,5 тысячи. Как переживают пандемию в Милане и что изменилось в жизни страны после обнаружения COVID-19 – Артем рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

- Расскажите, как давно вы живете в Италии, где именно и почему переехали?

- В Италии уже около 10 лет. Приехал из Черновицкой области по работе. Я частный предприниматель и занимаюсь графическим дизайном.

- Как изменилась жизнь в стране после проникновения коронавируса?

- Ситуация развивалась спонтанно. Мы наблюдали за тем, что происходило в Китае, но никто не мог даже предположить, что он (коронавирус, – Ред.) может оказаться в Европе, тем более в Италии. Лишь в конце февраля начали на это обращать внимание. Потом, когда число заболевших начало расти, начали этому уделять больше внимания. А после и последовала паника.

Фото: Артем Тодерян, Іnstagram

- Как вы почувствовали приближение эпидемии в самом Милане?

- Когда вирус начал подбираться к Милану, в городе недели две ничего не происходило. Сначала власти не давали никаких указаний по этому поводу, и никакого беспокойства не было. Потом же начали закрывать на карантин маленькие города. Позже карантин ввели и в Милане. Когда появилась информация, что город могут закрыть, люди начали выбираться на юг, чтобы избежать заражения. А через неделю вся страна стала "красной" зоной. Таким образом паника людей только поспособствовала распространению вируса.

- Что делает местная власть, чтобы не допустить распространения инфекции?

- Я живу в районе, расположенном практически в центре города. Здесь в квартале все тихо, все закрыто. То есть работают только супермаркеты, аптеки и лаборатории. Все остальное остается закрытым, и даже парки закрыли неделю назад.

- Как вы считаете, что поспособствовало такому стремительному распространению инфекции в стране?

- Людей заболевших в стране было много. Особенно пожилые люди. У них были какие-то хронические заболевания, и они дома лежали или на больничном. И конечно если эти люди проверялись в больницах, они скорее, всего и подхватывали там вирус. Я говорю о больницах, в которых проверяли первых зараженных. От этих людей, как следствие, заразились их родственники или люди, которые ухаживали за ними. Вот так число и возросло. Кроме того, в Италии люди довольно общительные. Очень любят проводить время в компании. В этом случае это пошло на вред. Может быть, что человек не имеет никаких симптомов, но он может быть переносчиком. Если мы будет придерживаться режима изоляции, то вспышка пойдет на спад.

- В страну направляли иностранных специалистов? Помогают ли они в борьбе со вспышкой?

- В Италию приехали китайские доктора. Они тоже рекомендуют изоляцию. Эта практика помогла там, в Китае, подавить вспышку инфекции.

- Есть ли в аптеках медицинские маски и другие предметы защиты?

Реклама

- В аптеках и вообще в продаже в городе нет масок. Здесь это очень большая проблема, потому что маски быстро с самого начала разобрали. Сейчас в стране выдали указ, чтобы их первую очередь выдавали в больницах медикам. Ведь они там работают с зараженными. В Италию приходили партии масок из Германии. Также Китай присылал. Ну и их изготавливают в самой стране. Но все они идут в первую очередь в медучреждения. А вот все остальное в аптеках есть: и антисептики, и лекарства.

- Повышали ли в аптеках и магазинах цены на маски, антисептики или медикаменты?

- В аптеках цены пока как обычно. Потому что в стране были введены меры для избежание повышения цен на средства защиты. В частности, аптекам и магазинам за такое грозят штрафы. Лично я таких нарушений не видел, но были случаи, когда повышали цены на антисептики. Их продавали разные дистрибьюторы. Когда они заканчивались, те, у которых товар еще оставался, повышали на него цены. Иногда даже в десятки раз. Но это было только тогда, когда в городе царила паника. Потом это все решилось.

- Есть ли сейчас свободный доступ к продуктам, их достаточно в магазинах?

- Когда в городе началась паника, люди сметали полки в супермаркетах. Они были пустыми первые недели. Закупали во основном продукты, которые долго можно хранить. В частности, многие покупали пасту. Сейчас ситуация нормализировалась: в магазинах есть все продукты. Все необходимое можно спокойно купить.

- Штрафуют ли в городе и в стране на нарушение карантина?

- За то, что масок нету, они не могут штрафовать, так как их просто нет в аптеках. Есть штрафы за выезд из города из города без причины. Для этого тут нужно написать заявку и предоставить документ, в котором указана весомая причина для передвижения. Например, там по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. По городу же ходят спокойно.

- Ограничивали ли в городе работу транспорта из-за карантина?

- В Милане весь общественный транспорт работает и нет каких-то особенных меры. Даже на то, сколько людей даже может передвигаться. Вот мне пришлось даже ехать за некоторыми вещами в свой офис на общественном транспорте. Я ехал в трамвае всю дорогу в конце моего пути зашли еще двое человек. То есть, нас было трое людей на весь трамвай. Люди сами лишний раз не выходят на улицу и не передвигаются по городу.

В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

- Работают в городе школы, садики, административные органы?

- Они закрыты на карантин. Даже церкви они все закрыты. Тяжелее ситуация с похоронами, потому что они тоже запрещены. Поэтому похороны делают только близкие родственники умершего. Если хоронят зараженного, то вообще никого на похороны не пускают.

- Как работают продуктовые магазины и супермаркеты? Есть какие-то изменения?

- Сейчас на покупку супермаркет не пускают всех вместе. В магазин пускают только по 10 человек и необходимо соблюдать дистанцию.

- Лично вы не боитесь заразиться?

Реклама

- Обстановка в стране поменялась конечно очень кардинально. За все время в жизни в Италии такого не случалось. Тут даже никто не ожидал такой вспышки и не были к этому готовы. Конечно, все боятся как-то заразиться, но как таковой паники нет. Мы стараемся следить за собой и держать дом в чистоте, проветривать его. Это основа нашей безопасности.

- Что вообще говорят о коронавирусе, когда эпидемия пойдет на спад?

Мы ждем и надеемся, что ситуация по чуть-чуть нормализируется, но пока что никаких новостей о спаде вспышки нет. Нам остается только придерживаться правил, пытаться не заразить и не передать кому-то еще инфекцию.

- У вас есть знакомые, которые заболели?

- Нет таких знакомых. Есть одна женщина, которая простудилась пару недель назад. Мы переживали из-за этого, но у нее все прошло и все. Тест она не проходила, так как боялась идти в больницу. Но она пробыла в изоляции две недели, и никаких симптомов больше не было.

- Что говорят о темпах вспышки местные власти? Дают ли какие-то результаты введенные меры?

- Мы видим, нам для этого еще необходимо время. Пока что в больницы приходят пациенты с вирусом. Наверное, лишь тогда, когда перестанут – все пойдет на спад. Пока что хороших новостей мы не видели. Наоборот, были скачки в эпидемии.

- Как работают в городе больницы? Хватает ли там мест для зараженных?

- В больницах страны не хватает мест для всех инфицированных. Из-за этого зараженных людей, у которых есть возможность изолироваться дома, отпускают на лечение из больницы. Это касается только людей с хорошим иммунитетом и с незапущенными симптомами. Доктора им прописывают медикаменты, которые они бы давали сами в госпитале.

- Как ведут себя люди – помогают друг другу или более избегают?

- Когда были зафиксированы первые случаи, мы думали, что каждый китаец, которого мы видим в городе, он и есть разносчик. Но потом эта ситуация миновала, так как сами итальянцы, когда Италия представляла угрозу другим странам Европы, тоже оказались в такой же ситуации. Мы не должны действовать против друг друга. Мы должны помогать как-то.

- Что вас больше всего пугает или кажется необычным в режиме эпидемии?

- Ситуация очень простая. Тут шутят, что, мол, наших прадедов звали на войну, а нас зовут сидеть дома, и мы не можем справиться. Как бы задача очень простая – сидеть дома. Люди в Италии начинают креативничать, чтобы развеять немножко эту ситуацию. Вот например, там в 12 часов дня или в 6 вечера мы выходим на балкон и что-то поем. Ну или аплодируем. Кроме того, это возможность побыть из семьей дома. Можно изучать что-то или читать что-то, пользоваться моментом.

- Столкнулись ли вы с проблемами по работе из-за введения карантина?

- Да. Но, например, для частных предпринимателей государство будет возмещать ущерб в размере около 600 евро в месяц. А так сейчас все в стране практически остановилось, и это как-то надо будет возвращать в круги своя. Но сейчас на первом месте конечно это здоровье.

- Не возникало ли у вас мысли вернуться в Украину и переждать там эпидемию?

- Конечно, думали. Я родом из сельской местности, и там бы было хорошо переждать это все. В такое время задумываешься о плюсах жизни вне мегаполиса.

Ранее "Сегодня" узнавали, как живут во время карантина люди в Китае. О жизни в охваченной коронавирусом стране нам рассказала украинка, которая уже шесть лет живет в Поднебесной. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью.

Тем временем в Украине из-за распространения коронавируса тоже ввели карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама