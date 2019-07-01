Перестановка сил и отношения с Украиной: что изменит избрание нового главы Еврокомиссии

Политолог рассказал, стоит ли Украине опасаться отмены санкций против России

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Избрание новых руководителей в высшие европейские органы власти может внести коррективы в отношения между Украиной и ЕС, но фундаментально на них не повлияет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Так, сейчас европейцы избирают нового главу Еврокомиссии, которым может стать нидерландец Франс Тиммерманс.

"Избрание новых руководителей может внести некоторые коррективы в стиль, в характер, в риторику ведения переговоров. Но, я думаю, базовое отношение к построению отношений с Украиной не изменится", – считает Гарань.

По словам политолога, хотя влияние главы Еврокомиссии большое, но все же оно представляет собой согласованную позицию всех стран ЕС.

"Это касается и отношения к Украине, и секторальных санкций по отношению к России. И это важно. Ведь санкции ПАСЕ –это символические санкции. А вот секторальные санкции Европейского Союза – это серьезные санкции, которые достаточно болезненны для России", – продолжает эксперт.

Помимо избрания главы Еврокомиссии, Европу еще ждет голосование за нового главу Европейского Совета, отметил эксперт. И это тоже является важным аспектом.

"В перестановке сил еще важно, кто будет избран главной Европейского Совета. Эта та позиция, которую сейчас занимает Дональд Туск. Основным кандидатом есть экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, которая очень благосклонно к нам относится. Есть и другие кандидатуры премьер-министра Бельгии и Дании, Дании – очень благоприятно нам, Бельгии – менее", – добавляет Гарань.

Напомним, ранее мы писали, как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС. По словам эксперта-международника, правые могут ставить палки в колеса, но многое будет зависеть от самой Украины.

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