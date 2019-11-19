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Перевозили 74 нелегала: в Италии арестовали моряков из Украины

19 ноября, 18:18

Украинцев задержали за содействие нелегальной миграции

/ Фото: Pixabay

В Италии, где ранее арестовали двух украинских граждан, помогавших нелегальным мигрантам попасть в Европейский союз, снова задержали моряков из Украины.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, задержанные управляли яхтой, на борту которой служащие Береговой охраны Италии обнаружили 74 граждан Ирака.

Украинцы 1980 и 1988 годов рождения были задержаны за содействии нелегальной миграции.

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Отмечается, что дрейфующую яхту обнаружили в бухте Роччелла-Ионика.

В Госпогранслужбе напоминают, что с точки зрения украинского законодательства украинцы, которые участвуют в подобных схемах, выступают в роли потерпевшей стороны, поскольку их вербуют и эксплуатируют для торговли людьми.

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А также что по аналогичным обвинениям в тюрьмах Греции находятся около 300 украинцев.

Напомним, в минувшем году береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 мигрантов. Правоохранители арестовали троих членов экипажа по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, еще двое подозреваемых были задержаны на берегу – они должны были доставить нелегалов в дальнейшие точки распределения.

А в Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев. Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу.

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Источник: Сегодня

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