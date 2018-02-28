Норвегия первой в Европе полностью запретит полуавтоматическое оружие

Соответствующий законопроект появился еще в 2012 году, но был предствлен в 2017-м

Норвегия планирует запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия с 2021 года.

Об этом сообщает The Local.

Предложение о запрете такого вида оружия норвежское правительство представило еще в прошлом году.

"Сегодня стало понятно, что парламентское большинство поддерживает предложение правительства. Поэтому в Норвегии будет запрещено использование полуавтоматического оружия", – заявил во вторник член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих.

Решение о запрете, которое вступит в силу в 2021 году, принято на фоне восстановления дебатов по полуавтоматического оружия в США после стрельбы в школе Флориды, в которой 14 февраля погибли 17 учеников и учителей.

Напомним, 22 июля 2011 вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетом Андерс Брейвик убил в Норвегии 69 человек, большинство из которых были подростками, посещали молодежный лагерь Лейбористской партии.

В 2012 году комиссия, проводившая оценку этой атаки, призвала запретить использование полуавтоматического оружия.

"Это решение очень хорошо, даже если оно принято с опозданием", – сказала руководитель группы поддержки жертв Лизбет Кристин Ройнленд.

Законопроект о запрете оружия допускает несколько исключений, в частности для спортивной стрельбы. Задержка с созданием законопроекта связана с тем, что в Норвегии полуавтоматическое оружие используют много охотников.

Напомним, Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.

Содержание террориста в тюрьме обходится Норвегии более чем в полмиллиона евро в год. Об этом заявил генеральный прокурор Норвегии Фредрик Сейерстед в суде. "Нужно около 5 миллионов крон (550 тысяч евро) в год, чтобы обеспечить в отделении, где его удерживают, высокий уровень охраны", – сказал он.

Находясь в заключении, Брейвик в официальном порядке сменил свое имя и фамилию. Теперь имя Брейвика звучит как Фьотольф Хансен. По словам адвоката осужденного, он не располагает информацией о том, с какой целью террорист принял такое решение.