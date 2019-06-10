Первая месса в Нотр-Даме после пожара: участники будут в шлемах
Первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня
Собор Парижской Богоматери готовится провести первую после масштабного пожара мессу. Об этом сообщает France Info.
Так, первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня, в маленькой часовне, расположенной внутри собора. Точная дата пока не известна.
Отмечается, что месса продлится не более часа в окружении шести или семи священников – архиепископ Мишель Опет отметит Посвящение собора. Этот праздник обычно отмечается в Нотр-Даме 16 июня.
Сообщается, что участникам этой символической мессы придется надеть шлемы, чтобы зайти в часовню внутри собора.
"Это большой праздник надежды для нас, потому что, если сегодня мы можем войти в собор, даже ненадолго, это означает, что, как только его реконструируют, мы вернемся сюда служить", – отметил ректор собора Патрик Шове.
Кроме того, часть собора может вскоре открыться для верующих, туристов и прохожих. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться, встретить священника и возложить цветы.
"Для католиков важно иметь физическое место для совершения богослужения. Это показывает, что, даже если Нотр-Дам находится на реконструкции, он все равно остается открытым", – добавил Патрик Шове.
Эта палатка должна быть установлена до конца недели, но все зависит от работ по очистке свинца на месте пожара.
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.
В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.
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