Первая месса в Нотр-Даме после пожара: участники будут в шлемах

Первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня

Собор Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери готовится провести первую после масштабного пожара мессу. Об этом сообщает France Info.

Так, первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня, в маленькой часовне, расположенной внутри собора. Точная дата пока не известна.

Отмечается, что месса продлится не более часа в окружении шести или семи священников – архиепископ Мишель Опет отметит Посвящение собора. Этот праздник обычно отмечается в Нотр-Даме 16 июня.

Сообщается, что участникам этой символической мессы придется надеть шлемы, чтобы зайти в часовню внутри собора.

"Это большой праздник надежды для нас, потому что, если сегодня мы можем войти в собор, даже ненадолго, это означает, что, как только его реконструируют, мы вернемся сюда служить", – отметил ректор собора Патрик Шове.

Кроме того, часть собора может вскоре открыться для верующих, туристов и прохожих. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться, встретить священника и возложить цветы.

"Для католиков важно иметь физическое место для совершения богослужения. Это показывает, что, даже если Нотр-Дам находится на реконструкции, он все равно остается открытым", – добавил Патрик Шове.

Эта палатка должна быть установлена до конца недели, но все зависит от работ по очистке свинца на месте пожара.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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