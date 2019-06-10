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Первая месса в Нотр-Даме после пожара: участники будут в шлемах

10 июня, 15:20

Первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери готовится провести первую после масштабного пожара мессу. Об этом сообщает France Info.

Так, первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня, в маленькой часовне, расположенной внутри собора. Точная дата пока не известна.

Отмечается, что месса продлится не более часа в окружении шести или семи священников – архиепископ Мишель Опет отметит Посвящение собора. Этот праздник обычно отмечается в Нотр-Даме 16 июня. 

Сообщается, что участникам этой символической мессы придется надеть шлемы, чтобы зайти в часовню внутри собора. 

"Это большой праздник надежды для нас, потому что, если сегодня мы можем войти в собор, даже ненадолго, это означает, что, как только его реконструируют, мы вернемся сюда служить", – отметил ректор собора Патрик Шове. 

Кроме того, часть собора может вскоре открыться для верующих, туристов и прохожих. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться, встретить священника и возложить цветы. 

"Для католиков важно иметь физическое место для совершения богослужения. Это показывает, что, даже если Нотр-Дам находится на реконструкции, он все равно остается открытым", – добавил Патрик Шове. 

Эта палатка должна быть установлена до конца недели, но все зависит от работ по очистке свинца на месте пожара. 

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.


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Тег восстановление, нотр дам, месса, Собор Парижской Богоматери

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УНН

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