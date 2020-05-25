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Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

25 мая, 01:45

Елена Вус

Всего за время эпидемии в стране заболели 324 человека, умерли девять

Черногория, где первый случай заражения COVID-19 обнаружили 17 марта, стала первой в Европе страной, которая преодолела эпидемию. В течении 20 дней новых случаев заболевания не зафиксировано.

Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья в Подгорице, сообщает Радио Свобода.

По словам руководителя Института Бобана Мугоша, конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

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Всего за время эпидемии в стране заболели 324 человека, умерли девять, выздоровели 315 пациентов.

Напомним, чтоЧерногория в марте стала чуть ли не последней страной в Европе, которую охватил коронавирус.

В конце марта в Черногории ввели комплекс ограничительных мер: комендантский час, приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения (за исключением грузовиков, перевозящих товары первой необходимости), запрет покидать дома в выходные дни.

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Позже Черногория присоединилась к странам, которые ослабляют карантин из-за коронавируса: власти приняли решение отменить с 15 мая комендантский час и разрешить работу кафе и ресторанов. Об этом заявило правительство страны.

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Черногория Европа коронавирус пандемия COVID-19

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