Первомайские столкновения в Париже: 38 человек получили ранения

Правоохранители задержали 380 человек









































В Париже в день первомайских демонстраций полиция задержала 380 человек, в результате столкновений 38 человек получили ранения, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов, передает Reuters.

1 мая десятки тысяч членов профсоюзов и "желтых жилетов" вышли на улицы Франции – всего через несколько дней после того, как Эммануэль Макрон обрисовал в общих чертах ответ на месяцы уличных протестов в стране.

Десятки анархистов в масках и капюшонах столкнулись со спецподразделениями полиции в Париже. Они сжигали мусорные баки, уничтожали имущество и бросали бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ и водомет против наиболее радикальных митингующих.

Около 7400 полицейских охраняли общественный порядок. Они совершили 380 предыдущих задержаний. 38 человек были ранены, в том числе 14 полицейских, один из которых получил удар по голове булыжником.

Кроме того, полиция сорвала планы участников первомайской акции в Стамбуле. Правоохранители задержали 127 оппозиционеров, которые планировали протест в центре города – на площади Таксим.

Как мы писали ранее, в разных городах по всей России 1 мая состоялось более сотни акций – среди них были митинги в честь Дня труда, а также пародирующие их "Монстрации". Зачастую мероприятия заканчивались задержаниями участников.

В Украине День труда – 1 мая – также был выходным днем. Однако, в Министерстве культуры страны считают, что этот день перестал быть праздником и не надо его отмечать.

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