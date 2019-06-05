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"Первый кот" Великобритании заблокировал бронированный лимузин Трампа – фото

5 июня, 09:08

Кот залез под бронированное авто американского президента "Зверь" и отказался вылезать оттуда

Фото: twitter.com/AFP
Фото: twitter.com/AFP.

Ларри, главный кот Великобритании в резиденции премьер-министра, едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа.

Хвостатый хозяин дома номер 10 на улице Даунинг-стрит, где живет и работает глава британского правительства, изрядно пощекотал нервы службе безопасности американского лидера. Он залез под бронированное авто Трампа "Зверь" ("The Beast") и отказался вылезать оттуда.

"Он может пережить пули, взрывы, химическое оружие, но известный бронированный лимузин Дональда Трампа "Зверь" вынужден стоять из-за кота Ларри с Даунинг-стрит", - пишет информагентство AFP.

Фото: twitter.com/BillNeelyNBC
Фото: twitter.com/BillNeelyNBC

Ларри приняли на должность "главного мышелова" страны в 2011 году. С тех пор он стал всеобщим любимцем. В частности, на этой работе Ларри "пережил" уже двух премьер-министров, написала британская пресса после объявления отставки Терезы Мэй.

Как утверждает официальная биография хвостатого на странице британского правительства, "Ларри проводит дни, встречая гостей дома, проверяя меры безопасности и испытывая удобство для сна на античной мебели".

Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.


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Тег Великобритания, курьез, кошка, Трамп, кот, ларри

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Источник:

Голос Америки

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