Первый министр Шотландии отказывается подписывать законопроект о Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что парламент Шотландии не собирается подписывать законопроект о процедуре выхода из страны ЕС. Об этом сообщает Reuters.

"Я не собираюсь подписывать то, что подрывает весь фундамент децентрализации", – заявила Стерджен.

Отказ спровоцировало заявление премьер-министра страны Терезы Мэй, что Лондон не будет идти на уступки Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, которые обеспокоены тем, что потеряют свои полномочия после выхода Британии из ЕС.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не имеют права накладывать вето на законопроект.

Напомним, Брюссель согласился дать Великобритании после Brexit переходный период, в течение которого страна будет связана законами Евросоюза, но не сможет участвовать в его руководящих органах.

Кроме того, Совет ЕС предложил и дату окончания переходного периода Brexit.

Напомним, парламент Великобритании поддержал план правительства об отмене Закона о Европейских сообществах от 1972 года, который прекратит верховенство права ЕС на британской территории.

Ранее сообщалось, что Британия и ЕС договорились по сумме компенсации за Brexit.