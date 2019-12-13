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Первый министр Шотландии Стерджен сообщила Джонсону неприятную новость

13 декабря, 16:26

Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании

Никола Стерджен. Фото: REUTERS/RC

Никола Стерджен. Фото: REUTERS/RC

Результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС. Об этом заявила лидер Шотландской национальной партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Стало понятно, что шотландцы хотят остаться в ЕС", - сказала Стерджен в ходе выступления в Эдинбурге.

Она пояснила, что пришла к такому выводу, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами.

"Борису Джонсону пора прислушаться к нам. Ни у одного британского премьера нет права выводить шотландцев из ЕС", - сказала Стерджен.

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По ее словам "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

"Пришло время нам самим определить наше будущее", – подытожила лидер Шотландской национальной партии.

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Напомним, что на минувших выборах консерваторы завоевали большинство мест в Палате общин – 364 из 650. Оппозиционерам-лейбористам досталось 203 места.

Ожидается, что это поможет Джонсону беспрепятственно завершить процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Еще 48 мест в Палате общин завоевали члены Шотландской национальной партии, а либерал-демократы – 11.

Напомним, что законопроект о проведении досрочных парламентских выборов нижняя палата британского парламента приняла 30 октября. Такое решение было принято для окончательного осуществления Brexit. Выборы стали первыми с 1923 года, которые прошли в декабре.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в причинах и следствиях парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Подробнее об этом читайте в материале "Выборы "Брексита": удастся ли Борису Джонсону остаться премьером и вывести страну из ЕС" на нашем сайте.

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Великобритания шотландия Борис Джонсон стерджен

Источник: ТАСС

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