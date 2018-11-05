Первый в истории человек проплыл вокруг острова Великобритания

Британец Росс Эджли в третий раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став в воскресенье первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания. Об этом сообщил в эфире телеканал "Скай ньюс".

33-летний Эджли отправился в путь из приморского города Маргит 1 июня и стал вплавь по часовой стрелке огибать огромный остров. В пути его сопровождал моряк Мэттью Найт на катамаране, на борту которого Росс отдыхал и ночевал. Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег. Проплыв воды Северного моря, Ла-Манша, Ирландского моря и собственно Атлантического океана (хотя все указанные моря и проливы также относятся к водам последнего), Росс за 157 дней проделал круговой путь длиною в 1791 морскую милю (3317 км) и финишировал в той же точке на пляже Маргита, где он стартовал немногим более пяти месяцев назад.

По словам Эджли, на этом пути ему пришлось пережить самые разные впечатления: от наблюдения удивительно красивых рассветов и закатов до ожогов лица от соприкосновения с медузами. За время этого рекордного заплыва Росс потерял более 500 тысяч калорий и, чтобы восстановить потраченный объем энергии, съел свыше 640 бананов.

Первый раз Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2016 года, когда за 19,5 часа преодолел 42-километровую марафонскую дистанцию, протянув при этом за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. А два месяца спустя он за те же 19 часов установил свой второй рекорд, когда забираясь по канату бесчисленное множество раз, поднял свое тело по совокупности попыток на высоту Эвереста (8848 м).

Ранее лишившийся ноги и руки 39-летний житель Светловодска Сергей Михайленко переплыл Кременчугское водохранилище в честь своей любви к Украине.

А американец проплыл 35 километров с тонной кирпичей.