"Время почти истекло". Когда и как Великобритания выйдет из ЕС и выйдет ли вообще

Британский парламент затормозил Брексит. Как будут развиваться события вокруг выхода Британии из ЕС, наверняка не может сказать никто

Тереза Мей в Палате общин Великобритании. Фото: AFP

"Время почти истекло". Когда и как Великобритания выйдет из ЕС и выйдет ли вообще Виталий Рябошапка https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0c4/292/5c40c42926c29.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0c4/292/5c40c42926c29.jpg 2019-01-18T07:51:00+02:00 Евросоюз Британский парламент затормозил Брексит. Как будут развиваться события вокруг выхода Британии из ЕС, наверняка не может сказать никто

В последние несколько дней мир с придыханием наблюдал за стартом очередного сезона увлекательного сериала "Брексит". Сценарий не подкачал, явив зрителям уже в начале сезона сразу две эпичные битвы. Как это нынче модно, ни главные герои, ни массовка, ни, тем более, зрители до последнего не представляли, чем закончится каждая из серий. А уж тем более не имеют ни малейшего представления о концовке сериала.

Брексит. Приквел. "Все умерли"

Идея о выходе Великобритании из ЕС родилась еще в начале 90-х. Продвигала ее малоизвестная на то время Партия независимости Соединенного Королевства. Впрочем, евроскептики и сторонники выхода Британии из Евросоюза были и среди представителей других политических сил. В том числе Консервативной партии – одной из ведущих партий государства.

В 2008 году разразился мировой экономический кризис, по масштабам сопоставимый с Великой депрессией. В Великобритании стало расти недовольство "понаехавшими", то есть мигрантами, социальная забота о которых усиливала нагрузку на бюджет страны. А также значительными издержками, которые несла Британия из-за членства в Евросоюзе. Соответственно, мысль о выходе из ЕС, после которого Великобритания наконец "заживет", будоражила все больше умов.

К 2011 году таких умов набралось 100 тысяч – именно столько граждан Британии подписали петицию о выходе из ЕС. А депутат-консерватор Дэвид Наттэлл вручил ее своему непосредственному партийному руководителю – премьер-министру Британии Дэвиду Кэмерону. Кэмерон был против референдума, но решил использовать оказию, чтобы надавить на ЕС и выбить для своей страны более подходящие условия членства – с ограничением миграционной политики и соцзащиты мигрантов, отказом от перспективы "тесного членства" и пр.

Надо сказать, что своего Кэмерон добился: в 2016 году, незадолго до референдума, коллективная Европа пообещала Лондону, что в случае сохранения членства в ЕС Великобритания получит вожделенное привилегированное положение, позволяющее существенно экономить на мигрантах и сохранить национальную идентичность. Но референдум Кэмерон не отменил, агитируя против выхода из ЕС и будучи полностью уверенным, что народ поддерживает такую позицию. Впоследствии это решение премьер-министра назовут "катастрофической ошибкой".

Отметим, что "зачинщики" Брексит – Наттэлл и Кэмерон – умерли. Как политики, разумеется: Кэмерон подал в отставку почти сразу после не оправдавшего ожидания референдума. А Наттэла народ попросту не избрал депутатом Палаты общин.

Брексит. Сезон 1. "Никто не хотел отступать"

На чем зиждилась твердая уверенность Кэмерона в положительных результатах референдума, непонятно: все соцопросы накануне давали примерно одинаковое число как противников, так и сторонников выхода из ЕС. По итогам плебисцита последних оказалось больше. Кэмерон, как уже отмечалось, ушел в отставку, сняв с себя ответственность, правительство возглавила Тереза Мэй. Которая, как и Кэмерон, выступала против выхода из ЕС, однако считала необходимым выполнить волю граждан. Именно Мэй взвалила на свои плечи тяжкую ношу переговоров с Евросоюзом о выходе.

А ноша была действительно тяжкой. Огорченная "черной неблагодарностью" британцев (думаете, легко было в 2016-м уговорить почти три десятка стран, каждой из которых хотелось бы привилегированного положения, пойти на беспрецедентные условия для Британии?), Европа выставила жесточайшие условия Брексита. В которых помимо требования выполнить свои финансовые обязательства перед ЕС на десятки миллиардов евро значился также вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией. Забегая наперед, отметим, что именно этот вопрос стал камнем преткновения всего Брексита.

В целом краткое содержание сезона сайт "Сегодня" не так давно излагал (читайте "Brexit в лондонском тумане: почему Британия не может покинуть ЕС"). Здесь лишь отметим несколько важных моментов. Во-первых, решимость Евросоюза до конца отстаивать позиции относительно границ между Северной Ирландией и Ирландией. Во-вторых, решимость Британии так или иначе осуществить Брексит.

Но если по результатам сложнейших переговоров Терезе Мэй все же удалось найти общий язык с европейскими коллегами (проект соглашения между ЕС и Великобританией был одобрен ЕС в ноябре), то с парламентом Британии – нет. Битва за согласованный проект Брексит, планировавшаяся в декабре, была отложена на следующий сезон.

Брексит. Сезон 2. "Чисто английское самоубийство"

Накануне решающего голосования, назначенного на 15 января, ситуация точь-в-точь повторяла декабрьскую. По утечкам в британские СМИ, у Мэй по-прежнему не хватало голосов для того, чтобы существующий проект соглашения был одобрен. И по-прежнему нечего было предложить парламентариям, чтобы эти голоса получить. Но если в декабре у премьер-министра еще было поле для маневров в виде возможности отложить сражение, то месяцем спустя отступать уже было некуда.

Проблема заключалась (и продолжает заключаться) в том, что одобренная сделка по выходу из ЕС не нравится никому. Лейбористы считают ее слишком жесткой и предлагают свои правки относительно будущего участия Британии в едином рынке и таможенном союзе. Консерваторы, наоборот, полагают, что Мэй пошла на неоправданные уступки, особенно в вопросе урегулирования границ между Северной Ирландией и Ирландией.

Результат был предрешен, однако масштабы поражения оказались катастрофическими: из необходимых для принятия решения 320 голосов проект поддержали лишь 202 депутата. При этом 432 проголосовали против.

Мэй была готова к поражению, но не к такому сокрушительному. Утром британские газеты вышли с уничижительными заголовками: "Полное унижение" (The Telegraph), "Соглашение Мэй о Brexit раздавлено Палатой общин" (Financial Times), "Мэй терпит историческое поражение" (The Times).Тем временем лейбористы взяли быка за рога: лидер Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал рассмотрение вопроса о недоверии премьер-министру.

Этот вопрос парламент Великобритании рассматривал весь день 16 января. По итогам острых дебатов Мэй, которая заявила, что не намерена бросать начатое дело на полпути, чудом удалось удержаться на посту. Лейбористам не хватило всего немного, чтобы отправить премьера в отставку: За это решение выступили 306 депутатов. В то же время 325 парламентариев поддержали Мэй.

Причем если днем раньше – во время голосования по соглашению – расколотой оказалась Консервативная партия, часть депутатов которой не поддержали Мэй, то 16 января в раскол, отказавшись голосовать за отставку премьера, ушла уже часть лейбористов. Так, буквально перед голосование по отставке Мэй заместитель главы партии Том Уотсон заявил об уходе во внутрипартийную оппозицию к Джереми Корбину.

Рецензии на новый сезон

Дональд Туск, председатель Европейского совета:

"Если сделка невозможна и никто не хочет сделки, то у кого, наконец, хватит смелости сказать, какое единственное положительное решение?".

Жан-Клод Юнкер, Председатель Европейской комиссии:

"Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования в Палате общин сегодня вечером. Со стороны ЕС процесс ратификации Соглашения о выходе продолжается. Соглашение является справедливым компромиссом и наилучшей возможной сделкой... Это единственный способ обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского Союза.

Европейская комиссия и, в частности, наш главный переговорщик Мишель Барнье потратили много времени и усилий на переговоры по Соглашению о выходе. Мы проявили креативность и гибкость во всем. Я вместе с президентом Туском вновь продемонстрировал добрую волю, предложив дополнительные разъяснения и заверения при обмене письмами с премьер-министром Мэй на этой неделе.

Риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства (из ЕС) увеличился после голосования этим вечером... Я настоятельно призываю Соединенное Королевство как можно скорее уточнить свои намерения. Время почти истекло".

Антонио Таяни, председатель Европарламента:

"Лондонское голосование по Брексит – плохая новость. Наша первая мысль – о 3 миллионах 600 тысячах гражданах Европы в Великобритании и британцах, живущих в ЕС. Им нужна уверенность в своем будущем. Мы всегда будем бороться за них!"

Здесь немного расшифруем, о чем речь. В случае выхода Брексита без одобренного соглашения граждане стран ЕС, живущие и работающие в Великобритании (одних граждан Польши по состоянию на 2017 год там проживало 900 тысяч) окажутся в неравных условиях с местными жителями, в частности, потеряют очень серьезную социальную поддержку. Очевидно, что судьба миллионов граждан ЕС в этом контексте чрезвычайно заботит европейских политиков.

Спойлеры

Вариантов развития ситуации не так уж и много. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, назвал их три. Первый, по его словам, это вариант неупорядоченного выхода без соглашения. Этот тот вариант, которого больше всего опасаются по обеим сторонам пролива Ла-Манш. Второй, как отметил Макрон, – договориться с Европой смягчить уже согласованный проект Соглашения, попытавшись учесть в нем пожелания британских политиков. По мнению французского президента, этот вариант проблематичен. Он допустил, что Европа может пойти на определенные уступки, но очень незначительные.

"Возможно, удастся изменить один-два пункта, но я не очень в это верю. В этом соглашении мы пошли на максимум из того, что было возможно. Мы не собираемся отказываться от защиты европейских интересов ради решения британцами внутриполитической проблемы", – цитирует Макрона Le Figaro.

Наконец, третий вариант, по мнению Макрона: Евросоюз может пойти на то, чтобы отложить Брексит, который, напомним, по расписанию должен состояться 29 марта. По задумке, получив больше времени, британские политики разберутся между собой и выйдут к Брюсселю с консолидированным решением.

Надо полагать, последний вариант, упомянутый Макроном, включает в себя несколько возможных подвариантов. В том числе новый референдум, а также полный отказ от выхода в одностороннем решении правительства Великобритании. Решение, позволяющее реализовать такой вариант, принял, напомним, Верховный суд Евросоюза в декабре прошлого года.

Еще более вариативным является ответ на вопрос, кто именно продолжит реализовать Брексит в самой Британии. Удержавшаяся на посту Тереза Мэй может поставить вопрос о соглашении по Брексит на повторное голосование уже в ближайшее время. И, скорей всего, результат нового голосования (если оно будет) продублирует результаты голосования 15 января.

Не исключен вариант полной или частичной смены правительства, а также досрочных выборов в парламент, после чего победители предпримут новые попытки договориться либо с Евросоюзом, либо между собой. В общем, по итогам первых двух серий нового сезона решений не найдено, политикум Великобритании серьезно штормит, мир по-прежнему не понимает, чего ожидать от пятой экономики планеты. А впереди – новые серии увлекательного сериала, о сценарии которых не имеют представления даже сами сценаристы.

Вы сейчас просматриваете новость " "Время почти истекло". Когда и как Великобритания выйдет из ЕС и выйдет ли вообще". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...