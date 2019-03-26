Петицию с требованием отменить Brexit поддержали более пяти миллионов человек
По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5545534 подписи
Петиция с требованием отменить выход Великобритании из ЕС набрала более 5,5 миллиона подписей.
Об этом сообщается на британском правительственном сайте.
По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5545534 подписи.
Парламент Британии обязан рассмотреть петицию, если она набирает более 100 000 подписей.
Между тем, депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. Также они выразили свое недовольство неспособностью правительства изложить новый подход для решения проблемы Brexit. На фоне голосования три министра подали в отставку. В их числе министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
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