Петицию за отмену Brexit подписали почти четыре миллиона британцев

Петицию об отмене Brexit поддержали многие известные в Британии люди

Фото: AFP

Петицию за отмену Brexit подписали почти четыре миллиона британцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg 2019-03-23T11:06:34+02:00 Евросоюз Петицию об отмене Brexit поддержали многие известные в Британии люди

Под петицией с призывом отказаться от выхода Великобритании из Европейского Союза собрано почти четыре миллиона подписей.

По данным с официального сайта британского парламента, по состоянию на утро 23 марта под документом свои подписи оставили 3 920 тысяч человек.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", – говорится в комментарии к петиции.

Между тем, парламенту предстоит решить, будет ли он рассматривать этот документ на дебатах, поскольку петиция набрала более 100 тысяч голосов, необходимых для этого. Кроме того, было собрано достаточное количество голосов и для того, чтобы получить ответ от правительства Великобритании.

Стоит добавить, что эту петицию поддержали многие известные люди, такие как актер Хью Грант, актриса Джениффер Сондерс и британский физик Брайан Кокс.

Между тем бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, выступающий за выход Великобритании из ЕС, заявил, что подписи к петиции поступили, в том числе, из России.

После этого комитет по петициям британской палаты общин сообщил, что порядка 95% подписей к петиции приходят с территории Великобритании. В комитете подчеркнули, что петицию может подписать любой гражданин Великобритании, в том числе проживающий за пределами страны.

Также стало известно, что подписи к петиции приходят со всего мира, в том числе, небольшое количество поступило из России, Китая и Ирана. Кроме того, одна подпись поступила из КНДР.

Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию, без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

Как уже сообщалось, заместитель спикера Палаты общин Линдси Хойл посоветовал британским депутатам улучшить личную безопасность, чтобы избежать риска нападения или публичных оскорблений из-за Brexit.

Мы также писали, что Великобритания приняла сценарии Брюсселя, в соответствии с которыми дата выхода королевства из ЕС переносится на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от одобрения парламентом сделки по Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Петицию за отмену Brexit подписали почти четыре миллиона британцев". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.