Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Пилоты в Швейцарии устроили авиашоу не над тем фестивалем

10 июля, 05:11

Участникам фестиваля пения очень понравилось неожиданное авиашоу

Фото ВВС
Фото ВВС.

Швейцарская пилотажная команда выполнила демонстрационный пролёт не над тем городом, удивив людей на фестивале пения Йодль, который проходил неподалеку. 

Аерогрупа Patrouille Suisse – швейцарская версия британских "Красных стрел" или "Украинских соколов" – должна была показать фигуры высшего пилотажа к 100-летию со смерти швейцарского пионера авиации Оскара Бидера и пролететь над городом Лангебрук.

Вместо этого осуществила полет над соседним городом Мюмлисвил, где как раз проходил 31-й западный фестиваль пения Йодль.

Так, лидер эскадры увидел палатку, установленную для фестиваля пения йодлем, примерно в шести километрах к западу от города Мюмлисвил, и перенаправил реактивные самолеты туда.

Как сообщается, участникам фестиваля пения очень понравилось неожиданное авиашоу.

Представитель швейцарского министерства обороны извинился за эту ошибку. Он сообщил, что самолеты F-5E Tiger II не оснащены технологией GPS.

Напомним, в Польше самолет упал в реку во время авиационного шоу в Плоцке.

Как мы писали ранее,в Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее в этот день потерпевших крушение на юго-западе страны. Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

Кроме этого, около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее. В результате случившегося никто не погиб – пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Швейцария, фестиваль, самолет, авиашоу

Вы сейчас просматриваете новость " Пилоты в Швейцарии устроили авиашоу не над тем фестивалем". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ВВС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В метре над головой: в Гватемале самолет чуть не рухнул на толпу людей

13 марта, 14:02

Выполняя "мертвую петлю", у пилотажного самолета отказал двигатель, и он рухнул на глазах сотен зрителей

В Польше во время авиашоу самолет упал в реку

15 июня, 14:52

Спасатели пытаются достать воздушное судно из воды

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Есть большая проблема: Штаб ООС сообщил плохие новости

Ужасная трагедия произошла в Святошинском районе Киева

Рухнул вертолет с олигархом: много погибших, детали катастрофы

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Известны причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни

32 совета от Ирины Турчинской по коррекции веса

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь