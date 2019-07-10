Пилоты в Швейцарии устроили авиашоу не над тем фестивалем

Участникам фестиваля пения очень понравилось неожиданное авиашоу

Фото ВВС.

Швейцарская пилотажная команда выполнила демонстрационный пролёт не над тем городом, удивив людей на фестивале пения Йодль, который проходил неподалеку.

Аерогрупа Patrouille Suisse – швейцарская версия британских "Красных стрел" или "Украинских соколов" – должна была показать фигуры высшего пилотажа к 100-летию со смерти швейцарского пионера авиации Оскара Бидера и пролететь над городом Лангебрук.

Вместо этого осуществила полет над соседним городом Мюмлисвил, где как раз проходил 31-й западный фестиваль пения Йодль.

Так, лидер эскадры увидел палатку, установленную для фестиваля пения йодлем, примерно в шести километрах к западу от города Мюмлисвил, и перенаправил реактивные самолеты туда.

Как сообщается, участникам фестиваля пения очень понравилось неожиданное авиашоу.

Представитель швейцарского министерства обороны извинился за эту ошибку. Он сообщил, что самолеты F-5E Tiger II не оснащены технологией GPS.

Напомним, в Польше самолет упал в реку во время авиационного шоу в Плоцке.

Как мы писали ранее,в Индии скончался один из пилотов военных самолетов Hawk Mk.132, ранее в этот день потерпевших крушение на юго-западе страны. Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

Кроме этого, около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее. В результате случившегося никто не погиб – пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.

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