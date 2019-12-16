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Писающему мальчику исполнилось 400 лет: Бельгия отмечает годовщину

16 декабря, 17:04

У легендарного Manneken Pis есть собственный гардероб и несколько вариантов истории появления на свет

Бельгия отмечает день рождения самого известного фонтана страны. Для бельгийцев это не просто фонтан, а символ страны. У писающего мальчика, есть свой гардероб, а шоколадные и сувенирные лавки торгуют его статуэтками и изображением.

В Бельгии существует несколько легенд о появлении Жюльена – так зовут бронзовую статую. Одна из самых популярных – о потерянном мальчике. Когда отец его нашел, тот справлял нужду именно на этом месте.

"Мы из Нидерландов. Об этом мальчике слышали много историй и кажется, что он такой большой, а на самом деле хрупкий. Он смешной", – отмечает Бат Фанданисе.

У этого бронзового мальчика есть даже свой гардероб, который включает почти полторы тысячи костюмов. И на каждый праздник Жюльена одевают в один из них. Есть в коллекции эксклюзивная одежда – подарок французского короля Людовика V, а также два украинских.

"Этот костюм – один из моих самых любимых. Он изготовлен из фантастической ткани и передает образ князя Ярослава Мудрого. Его подарило посольство Украины в 2011 году, и мы одевали его на 20-тилетия независимости Украины", – рассказывает Гонзак Плювенаж, директор музея "Писающего мальчика".

На каждом шагу в центре Брюсселя магазинчики с сувенирами, посвященными писающему мальчику. И каждый турист хочет купить себе что-то на память.

"Самые популярные это снежные шарики с писающим мальчиком, чашки и бокалы для пива. За год мы продаем больше всего сувениров с его изображением. Самые дешевые – от 5 евро и выше", – уверяет Али, владелец туристической палатки.

Ежегодно у фонтана писающего мальчика фотографируются более 10 миллионов туристов. Но мало кто знает, что на самом деле это копия легендарной статуи. Несколько раз скульптуру пытались украсть и чтобы уберечь свой символ бельгийцы спрятали оригинал в музее на главной площади города.

Стоит отметить, что по примеру своего бельгийского коллеги и киевские малыши-основатели время от времени надевают праздничные наряды. Например недавно они примерили теплые кафтаны. За тем, как наряжали малышей-основателей Киева на Почтовой площади, следили новости "Сегодня".

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Бельгия фонтан символ писающий мальчик

Источник: Сегодня

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