"Писающий мальчик" 400 лет "воровал" воду у Брюсселя

Оказалось, что питьевой воды, которую уже много лет тратит статуя, хватило бы 10 бельгийским семьям

Фото: Pixabay

"Писающий мальчик" 400 лет "воровал" воду у Брюсселя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b69/7e0/5c9b697e0421b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b69/7e0/5c9b697e0421b.jpg 2019-03-28T04:51:00+02:00 Евросоюз Оказалось, что питьевой воды, которую уже много лет тратит статуя, хватило бы 10 бельгийским семьям

Самый узнаваемый символ Брюсселя – открытая в XVII веке бронзовая статуя Маннекен-Пис, или "Писающий мальчик" – тратит питьевой воды от 1 до 2,5 тыс. литров ежедневно, то есть как 10 бельгийских семей.

Этот прежде неизвестный факт озвучил специалист по энергетике Режис Калленс, чем поразил муниципальные власти, которые решили исправить эту ситуацию.

"Мы думали, что это замкнутый круг и что он ничего не потребляет", – заявил Калленс.

В связи с этим власти решили создать замкнутую систему – в Брюсселе уже построили канал для сбора воды, по которому она вместо канализации будет попадать обратно к статуе.

Позже будет установлен постоянный канал в соответствии с расположением фонтана на мощеной улице недалеко от Гран-Плас в средневековом центре бельгийской столицы.

На этом фоне городские власти решили осмотреть и другие фонтаны и прочие объекты, чтобы избежать подобного расточительства.

Напомним, ранее мы писали, что "Писающего мальчика" переодели в костюм украинца в честь 25-летия независимости страны.

Кроме того, сообщалось, что в декабре газета "Сегодня" совместно с предприятием "Текстиль контакт" сделали сюрприз памятнику маленьким основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбедь, на Почтовой площади - стильные костюмчики, чтобы хоть немного их согреть.

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