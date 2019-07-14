Пиво вместо воды: в Словении появился необычный фонтан

В Жальце любой желающий может попробовать 6 различных сортов пива местного производства

Фото: Pixabay

В Словении появился фонтан, из которого можно попробовать 6 различных сортов пива местного производства.

Найти сооружение нетрудно: это место в городе Жальце выдает большое скопление людей. Туристы из Бельгии Клоди и Ани говорят, что специально приехали в город ради этого фонтана.

"В Жальце мы впервые. Я прочитал об этом городе в интернете и решил приехать посмотреть на этот пивной фонтан", – говорит бельгиец Клоди.

И хотя в народе конструкцию называют фонтаном, фактически это система автоматизированного разлива пива под открытым небом. Шесть стоек, шесть разных сортов: от насыщенно-темного до светло-зеленого.

За восемь евро гость получает пивную кружку и может попробовать все сорта.

На строительство фонтана потратили почти 400 тыс. евро. Для небольшого города Жальце это огромные деньги. Частично поддержали местные предприниматели.

Большинство жителей этого региона задействованы в выращивании хмеля. Его здесь сотни гектаров. Поэтому местность получила название "долины зеленого золота".

У Ивана Разбуршека этого "зеленого золота", то есть хмеля – 35 гектаров. Почти весь товар идет на экспорт.

"Я бы рад продавать весь свой хмель дома. Но в Словении не так много пивоварен. И обычно они маленькие", – говорит фермер.

Одну из таких местных пивоварен недавно открыл сосед Разбуршека.

"Мой прапрапрапрапрадед был одним из первых производителей хмеля в этой местности. Но мой дед, который также выращивал хмель, был вынужден остановить семейный бизнес: пришел социализм. Теперь, можно сказать, я восстановил семейный бизнес", – рассказывает совладелец частной пивоварни Матеош Гобец.

Он предлагает три сорта. Один из них специальная комиссия уже отобрала для фонтана. Сорта пива здесь меняют каждый месяц.

"Мы поверили в эту идею. Подумали, что фонтан точно заинтересует туристов и, когда они приедут в Жалец, то посетят еще какие-то местные достопримечательности", – говорит представитель муниципалитета Хана Састер Ерхавек.

Фонтан работает с апреля по октябрь. За это время в Жальце отдыхает более 100 тыс. туристов.

Напомним, ранее "Сегодня" побывали в бельгийском аббатстве Гримберген и узнали, как готовится известное во всем мире пиво одноименной марки.

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