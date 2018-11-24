Пизанская башня стала стоять ровнее

Объясняется это трудом реставраторов, которые делают все возможное, чтобы один из символов Италии не рухнул окончательно

Пизанская башня выравнивается – знаменитое наклоненное сооружение потянулось в небо. Почти за 20 лет угол наклона уменьшился на целых 4 сантиметра.

По словам ученых, башня словно помолодела на 200 лет. Но объясняется это исключительно трудом реставраторов, которые делают все возможное, чтобы один из символов Италии не рухнул окончательно.

Впрочем туристы шутят, мол, на самом деле это их заслуга, поскольку из года в год тысячи приезжих позируют на фото, словно поддерживая Пизанскую башню руками.

Напомним, что ученые выяснили, почему Пизанская башня не падает из-за подземных толчков. Они установили, что значительная высота и жесткость конструкции башни в сочетании с мягкостью фундамента меняют вибрацию почвы таким образом, что строение перестает резонировать с движением земли во время толчков.

Кроме того, несколько лет назад группа инженеров, которая работала над тем, чтобы остановить процесс падения Пизанской башни, заявила, что она впервые за 800 лет твердо стоит на своей основе и больше не накреняется в сторону.

Мы также писали о "Пизанской башне", которая появилась в Киеве – колокольня Софийского собора сдвинулась от своей оси на 11 с половиной сантиметров в сторону Майдана Независимости.