Пизанская башня стала стоять ровнее

Вчера, 19:33

Объясняется это трудом реставраторов, которые делают все возможное, чтобы один из символов Италии не рухнул окончательно


Пизанская башня выравнивается – знаменитое наклоненное сооружение потянулось в небо. Почти за 20 лет угол наклона уменьшился на целых 4 сантиметра.

По словам ученых, башня словно помолодела на 200 лет. Но объясняется это исключительно трудом реставраторов, которые делают все возможное, чтобы один из символов Италии не рухнул окончательно.

Впрочем туристы шутят, мол, на самом деле это их заслуга, поскольку из года в год тысячи приезжих позируют на фото, словно поддерживая Пизанскую башню руками.

Напомним, что ученые выяснили, почему Пизанская башня не падает из-за подземных толчков. Они установили, что значительная высота и жесткость конструкции башни в сочетании с мягкостью фундамента меняют вибрацию почвы таким образом, что строение перестает резонировать с движением земли во время толчков.

Кроме того, несколько лет назад группа инженеров, которая работала над тем, чтобы остановить процесс падения Пизанской башни, заявила, что она впервые за 800 лет твердо стоит на своей основе и больше не накреняется в сторону.

Мы также писали о "Пизанской башне", которая появилась в Киеве – колокольня Софийского собора сдвинулась от своей оси на 11 с половиной сантиметров в сторону Майдана Независимости.
Италия, Архитектура, достопримечательности, пизанская башня, Пиза
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

В Чернигове исчезает уникальная деревянная резьба старинных домов

30 Июня, 22:06

Россия

Фото: пресс-служба ГУ МВД Воронежской области

"Мостопад" в России не заканчивается: мост рухнул вместе с машинами

21 Ноября, 19:02

Аварийный мост не выдержал вес двух выехавших на него грузовиков КамАЗ
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Китае опять построили прозрачный мост над пропастью

2 Октября, 03:56

Пешеходы могут рассмотреть 80-метровый обрыв, через который они переходят, но отваги хватает не всем

Другие страны

Фото: nn.by

В Минске на посетителей торгового центра рухнул потолок

12 Ноября, 15:48

На головы посетителей "Арена-Сити" начали падать гипсокартоновые участки потолка, крепившиеся на алюминиевых конструкциях

Другие страны

Фото: AFP

55 километров за восемь лет: в Китае откроют самый длинный мост в мире, фото и видео

22 Октября, 16:18

Уникальное архитектурное сооружение соединит материковый Китай с Гонконгом и Макао

Куда пойти

Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн

19 Августа, 04:41

В особняке "плачущей вдовы" делали массажи, а Дом с химерами не терпит новых жильцов
Загрузка...