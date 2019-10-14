Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Пижон и хвастун: Хиллари Клинтон жестко высказалась о Борисе Джонсоне

14 октября, 10:22

Экс-госсекретарь США сравнила премьера Британии с Дональдом Трампом

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пижоном, отметив, что она беспокоится за Соединенное Королевство с таким человеком во главе страны. Об этом она заявила в интервью The Sunday Times.

"Я подумала, что он — пижон", — сказала она, вспоминая о том, как встретилась с Джонсоном, когда тот был мэром Лондона (2008-2016).

Кроме того, Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго до его избрания президентом США.

Реклама

"Я знала Трампа, и я подумала тогда то же самое — что это хвастун и шумный человек", — отметила Клинтон.

Отвечая на вопрос о том, что Джонсон позиционирует себя как борец за Brexit, Клинтон сказала: "Ну, тогда я боюсь за вашу страну. Если кто-то говорит кому то еще, кроме как самому себе, что он герой, тогда я на самом деле обеспокоена".

Напомним, Борис Джонсон планирует в следующую субботу предложить Палате общин сделать выбор между отсрочкой Brexit и сделкой с Евросоюзом.

24 июля королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии. Все о колоритной фигуре бывшего мэра Лондона и нового премьера Великобритании Бориса Джонсона – а также о его легендарных неполиткорректных высказываниях о коллегах-политиках, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания США Клинтон Джонсон Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами
Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервамиFun
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травму
В Италии участник велогонок за сто метров до финиша получил смертельную травмуЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...