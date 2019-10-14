Пижон и хвастун: Хиллари Клинтон жестко высказалась о Борисе Джонсоне

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пижоном, отметив, что она беспокоится за Соединенное Королевство с таким человеком во главе страны. Об этом она заявила в интервью The Sunday Times.
"Я подумала, что он — пижон", — сказала она, вспоминая о том, как встретилась с Джонсоном, когда тот был мэром Лондона (2008-2016).
Кроме того, Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго до его избрания президентом США.
"Я знала Трампа, и я подумала тогда то же самое — что это хвастун и шумный человек", — отметила Клинтон.
Отвечая на вопрос о том, что Джонсон позиционирует себя как борец за Brexit, Клинтон сказала: "Ну, тогда я боюсь за вашу страну. Если кто-то говорит кому то еще, кроме как самому себе, что он герой, тогда я на самом деле обеспокоена".
Напомним, Борис Джонсон планирует в следующую субботу предложить Палате общин сделать выбор между отсрочкой Brexit и сделкой с Евросоюзом.
24 июля королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии. Все о колоритной фигуре бывшего мэра Лондона и нового премьера Великобритании Бориса Джонсона – а также о его легендарных неполиткорректных высказываниях о коллегах-политиках, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
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