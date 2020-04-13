"План Маршалла" для ЕС: почему коронавирус все больше раскалывает Европу

Не исключено, что страны-члены ЕС могут получить помощь в виде льготных кредитов от Китая

МВФ прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов. Эксперты говорят, что пандемия коронавируса приведет к падению западных экономик минимум на 8%. Экономический кризис, который только набирает обороты, уже разделил страны ЕС. Испания и Италия, которые больше остальных европейских стран пострадали от коронавируса, настаивают на выпуске "коронабондов" – европейских долговых облигаций для создания солидарного фонда. То есть, по сути, чтобы более обеспеченные члены ЕС заплатили за страны Юга. Резко против этого выступили Нидерланды, Австрия и Германия.

В итоге, со второй попытки министры финансов стран ЕС согласовали новый пакет помощи на 540 млрд евро. Каким образом будут распределяться деньги, 23 апреля решат лидеры ЕС. Тем временем глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что для преодоления последствий пандемии коронавируса Евросоюзу понадобится новый "план Маршалла". Но Америка вряд ли придет на помощь Европе, как после Второй мировой. И парадокс в том, что спасательным кругом вполне мог бы стать Китай.

Нового "плана Маршалла" не будет

План спасения экономик блока или аналог "плана Маршалла" в ЕС начали обсуждать в марте сразу после закрытия границ и введения жесткого карантина.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", – заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но, как оказалось позже, под новым "планом Маршалла" каждый в ЕС понимал нечто свое. Финансовые проблемы разделили блок на два условных лагеря: южный и северный. Первый раунд переговоров министров финансов ЕС в ночь на 8 апреля, который растянулся на целых десять часов, закончился ничем. Камнем преткновения стали условия получения странами кредитов из фонда спасения еврозоны и выпуск "коронабондов".

"Еврооблигации не являются эффективными и оправданными. Не следует забывать, что Германия тоже должна взять новый долг. Еврооблигации приведут к резкому ухудшению нашей собственной долговой ситуации и ограничат нашу способность действовать", – резко высказался баварский премьер Маркус Содер.

Однако, как пишут европейские СМИ, роль плохого полицейского в переговорах министров финансов ЕС сыграли Нидерланды, которые наотрез отказались участвовать в коллективном выпуске "коронабондов", и, по сути, платить за других.

"Фактически, по мнению большинства экономистов, у Германии более чем достаточно возможностей для маневра. Соотношение госдолга к ВВП – ключевой критерий финансового состояния страны – упал ниже 60% в прошлом году. Для сравнения, в США это соотношение составило 107%, а в Италии – 135%. Другими словами, Берлин мог бы одалживать огромные суммы, чтобы помочь остальной части Европы, не подвергая опасности свою кредитоспособность", – пишет издание Politico.

Сразу после демарша Нидерландов, к которым примкнули Австрия и Германия, премьер Италии Джузеппе Конте заявил: "Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, то риск провала вполне реален". Хотя последние соцопросы в Германии показывают, что 68% немцев поддерживают предоставление финансовой помощи странам ЕС, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

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Эксперты говорят, что и до этого в ЕС был ряд внутренних противоречий. К примеру, миграционная и финансово-экономическая проблематика, обострение отношений с Польшей и Венгрией.

"В ЕС накопились внутренние проблемы. Плюс единого европейского центра противостояния пандемии коронавируса нет. Основная нагрузка ложится на национальные правительства. Но, так или иначе, перед лицом общей угрозы лидеры ЕС придут к общему соглашению и противоречия будут сглажены", – сказал сайту "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

О чем договорились

В четверг вечером со второй попытки министры финансов ЕС согласовали план поддержки пострадавших от коронавируса экономик блока на 540 млрд евро. Деньги пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса (200 млрд евро), компаниям (100 млрд евро), чтобы им не пришлось увольнять своих сотрудников, и дешевые кредиты (240 млрд евро) правительствам из Европейского механизма стабильности.

Однако, как отмечают СМИ, министры так и не договорились создать временный фонд спасения наиболее пострадавших европейских экономик на 500 млрд евро. По словам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, решение о финансировании такого фонда может быть принято в ближайшие шесть месяцев. Около 10 стран-членов ЕС (в числе которых Италия, Испания и Франция) настаивают, чтобы этот фонд наполнялся за счет выпуска "коронабондов". Северные страны ЕС во главе с Нидерландами категорически против. Ожидается, что этот вопрос лидеры ЕС снова обсудят во время онлайн-конференции 23 апреля.

Тем временем европейские эксперты справедливо заявляют, что не стоит доводить до абсолютного падения производственных мощностей, как это было после Второй мировой войны. По словам исполнительного директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталия Мартынюка, сейчас Евросоюзу придется самостоятельно выходить из кризисной ситуации. Не исключено, что страны-члены ЕС могут получить, если уже не получают, предложения о помощи в виде льготных кредитов, например, от Китая. Сегодня Китай оказывает помощь отдельным странам Европы, например, Италии, что укрепляет доверие к нему.

Виталий Мартынюк подчеркивает, что завтра Китай может превратить это доверие в инвестиции и кредиты, которые со временем превратятся в долги. Последние, в свою очередь, сформируют зависимость европейских стран от КНР и распространение китайских форм и правил ведения бизнеса и управления, альтернативных европейским.

"На таких опасениях и базируется отказ Берлина от коллективной задолженности ЕС, Германия не хочет быть втянутой в коллективную зависимость от Китая через совместные долги. Однако, не все страны готовы "затянуть пояса" и прибегнуть к ре-европеизации производства. Ведь это, в свою очередь, повлечет подорожание многих товаров и негативно повлияет на благосостояние европейцев, но увеличит уровень занятости и позволит избежать посткоронавирусной зависимости от КНР. Впрочем, еще в марте 2019-го в совместном коммюнике Еврокомиссии и Высокого представителя ЕС Китай был назван "системным конкурентом, который продвигает альтернативные модели управления". Тогда же ЕС пытался запустить механизм мониторинга инвестиций на территории ЕС, что было направлено против Китая, но не довел дело до конца. На фоне коронавируса, как оценили эксперты хорватского Института развития международных отношений, в ЕС опасаются, что Китай может воспользоваться ситуацией и преодолеть сопротивление ЕС китайским финансово-экономическим интервенциям", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Мартынюк.

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