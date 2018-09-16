План по Brexit: Великобританию призвали провести очередной референдум

Сегодня, 11:54

У Лондона возникла неопределенность относительно переговоров с Брюсселем по Brexit

Фото: Рixabay.com
Фото: Рixabay.com

В связи с приближением крайнего срока по соглашению о Brexit Великобританию призвали провести еще один референдум о членстве страны в Европейском союзе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что мэр Лондона Садик Хан в статье в Observer 15 сентября сообщил, что возникла неопределенность относительно переговоров Лондона с Брюсселем по Brexit, а это угрожает социальным стандартам, вопросам экономики и трудоустройства.

"Должно быть всенародное голосование за любое соглашение с Евросоюзом, достигнутое правительством, голосование за выход без соглашения, если его не достигнут, а также возможность сохранения в составе ЕС", – заявил Хан.

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Призывы к проведению еще одного референдума поддержал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Лучшей реакцией было бы обратиться к людям и сказать: слушайте, у нас было два с половиной года этих переговоров, теперь мы знаем все варианты. Вы хотите продолжить выход из ЕС или останетесь?", – заявил 15 сентября в Лондоне Тони Блэр.

Ранее Тереза Мэй заявила, что не допустит повторного референдума по Brexit. По ее словам, правительство выполнит "демократическое решение британского народа.

Также в Еврокомиссии заявили, что при любом варианте с Brexit будут проблемы.
Великобритания, Brexit

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