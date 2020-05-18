"Въехать в Испанию с целью отдыха невозможно": интервью с послом Украины Анатолием Щербой

С приближением лета все больше украинцев интересуются, как и где планировать свой отпуск и планировать ли вообще? Когда откроют границы? Какие страны могут ввести для туристов "паспорт здоровья" с отметкой об отсутствии COVID-19?

Наиболее популярные среди украинцев направления – Турция, Италия, Испания, Греция и Хорватия. В интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, почему украинцам этим летом все же стоит воздержаться от поездок в Италию. Мы продолжаем серию публикаций и интервью о том, какие страны откроют границы, когда можно покупать авиабилеты и где безопасно отдохнуть. Теперь расскажем об Испании.

Только в течение высокого сезона 2020 года Испания ожидает падения туристической активности до 80%. Для преодоления негативных последствий кризиса правительство Испании выделило 400 млн евро кредита для компаний и самозанятых работников, задействованных в туристическом секторе. В интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба рассказал, когда официальный Мадрид может отменить чрезвычайное положение и открыть границы и как правительство Испании думает спасать туристическую отрасль, в которой занято 2,5 млн человек.

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- Украина постепенно ослабляет карантин. С приближением лета всех очень интересует вопрос отпусков. Планировать ли украинцам свой отдых в ЕС и Испании в частности?

- Летний отдых в Испании в этом году теоретически планировать можно. Но надо исходить из реалий, так как сейчас граждане, которые собираются прибыть сюда с туристической целью или на отдых, не могут этого сделать в связи с действующими ограничениями, которые были установлены в рамках чрезвычайного положения, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса. Поэтому планировать можно, но реально, я думаю, в этом году ситуация с туризмом, в частности в Испании, будет очень сложная. Почему? Действительно, Испания очень привлекательная страна с точки зрения отдыха, туристических поездок. Но пока испанское правительство просто вынуждено принимать целый ряд мер, направленных на то, чтобы эта пандемия не распространялась дальше.

Одной из основных таких мер является ограничение передвижения лиц в целом. Речь не идет только об иностранных туристах. Речь идет в том числе и о передвижении внутри страны. Исходя из этого и с тех планов, которые на сегодняшний день обсуждаются здесь, в Испании, я бы говорил о восстановлении туризма внутреннего, и то где-то в июле. Что касается иностранного туризма, вы, наверное, знаете, что в среду 13 мая были опубликованы рекомендации Еврокомиссии, которые касаются всех стран ЕС, о возобновлении деятельности туристической отрасли в целом. Это та же поэтапный процесс. Поэтому, думаю, нам всем надо подождать и увидеть, как все это заработает. На сегодняшний день въехать в Испанию ни украинскому гражданину, ни гражданину ЕС с целью отдыха невозможно.

- То есть пока Испания закрыта на въезд для иностранцев вообще. А граждане ЕС могут въезжать?

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- Еще раз хочу повторить, Испания не была закрыта для иностранцев. Все иностранцы, которые имеют право на постоянное проживание в Испании, могут въехать. Это касается как граждан Украины, так и граждан других стран ЕС. Нельзя сказать, что страна была закрыта. Был ограничен въезд именно туристов и граждан, которые хотели сюда приехать с какой-то другой целью, чем на постоянное жительство. Это правда.

- В Испании было введено чрезвычайное положение. Оно продолжает действовать?

- Да, чрезвычайное положение действует и будет действовать. Его уже продлевали несколько раз. Последний раз – до 24 мая. Но глава испанского правительства уже заявил, что будет предлагать продолжить чрезвычайное положение фактически до конца июня. То есть к концу периода, когда завершится их план поэтапной деэскалации. Именно поэтому, пока действует чрезвычайное положение, совершенно очевидно, что не будет изменений в плане путешествий и туристических поездок граждан других стран в Испанию.

- С 11 мая Испания перешла к первой из четырех фаз смягчения карантина. Кого это коснулось в первую очередь? Что открылось?

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- Коснулось это абсолютно всех граждан Испании, иностранных граждан, которые здесь проживают, в том числе дипломатов разных стран, и Украины в частности. Вы сказали о первой фазе деэскалации. Но на самом деле речь идет о том, что только отдельные регионы по-настоящему перешли к первой фазе этого процесса. Что касается таких регионов, как, например, Мадридская автономная область и город Мадрид, Каталония, Андалусия, они продолжают находиться на так называемой нулевой стадии этого процесса деэскалации.

Если, скажем, сравнить две фазы этого процесса, который будет состоять из четырех этапов, то на себе мы уже почувствовали положительные изменения. Разрешили индивидуальные прогулки, занятия спортом, открылись небольшие заведения общественного питания, но на заказ. В общем, изменений много, особенно после того, как люди почти два месяца находились дома в ограниченном пространстве. Что касается первой фазы этой деэскалации, основное отличие, с моей точки зрения, заключается в повышении мобильности. В регионах, которые уже находятся на этой первой стадии, разрешается путешествовать в пределах одной провинции. Также на первой стадии разрешили открыть кафе, летние террасы с соблюдением требований социального дистанцирования. А это уже возможность встретиться и пообщаться с друзьями. Также на этой первой стадии разрешаются тренировки для профессиональных спортивных команд. Вы понимаете, о чем я говорю – это, в первую очередь, футбол.

- А метро в Испании не останавливали?

- Метро в Испании не останавливалось, но пассажиропоток снизился очень существенно. Люди здесь серьезно отнеслись к карантину и ограничениям, которые были введены, и реально оставались дома. Метро работало, но вагоны двигались почти пустые. То же самое происходило и с другим общественным транспортом. Но полностью он не останавливался.

- Знаете, я была в Мадриде в конце февраля, и все было хорошо. А потом ситуация резко ухудшилась. Новости из Испании и Италии о количестве зараженных и погибших от коронавируса просто ужасали. Все действительно было настолько плохо?

- Ситуация была действительно очень сложная. Вы знаете, что Испания в числе наиболее пострадавших стран. Я приведу только общие трагические цифры, характеризующие эту ситуацию. В Испании вирус был обнаружен у более чем 230 тыс. человек. Из них более 50 тыс. – работники системы здравоохранения. Умерло более 27 тыс. человек. Это огромная трагедия. Действительно, был период в конце марта – начале апреля, когда не хватало мест в больницах, госпиталях. Система здравоохранения работала на пределе возможного. Я, собственно говоря, мог это видеть собственными глазами, потому что фактически каждый день проезжал мимо крупнейшего в Мадриде госпиталя La Paz, о котором много писали во всем мире. Там было очень много больных, и медики боролись за каждого – они настоящие герои. Поэтому когда каждый вечер в 8 часов люди по всему Мадриду выходят на балконы и аплодируют, то эти аплодисменты именно для медиков.

- Если я не ошибаюсь, с 15 мая Испания ввела обязательный 14-дневный карантин для всех иностранцев, которые будут въезжать в страну. Так Испания открывается? Как понимать это решение?

- Скажу честно, лучше давайте подождем и посмотрим, как это будет работать. Вокруг этого решения, которое было принято Министерством здравоохранения, на сегодняшний день очень много дискуссий. Мне, например, приходилось слышать о том, что такое решение не предусмотрено, в частности, теми рекомендациями, которые 13 мая были обнародованы Еврокомиссией. Среди них нет 14-дневной обсервации. Также велись дискуссии, что принятое в Испании решение ставит в неравные возможности ту же туристическую отрасль страны, так как вряд ли вы найдете туриста, который едет отдохнуть на месяц, половину из которого он проведет где-то в обсервации. Но в целом это ничего не меняет, потому что, как я уже сказал, въезд в страну иностранных туристов в рамках режима чрезвычайного положения не предусмотрен. Будет ли применяться этот режим обсервации для тех, кто ранее въезжал сюда? Скажем, к иностранцам, которые имеют право на постоянное проживание в Испании? Посмотрим.

- Испания остается топ-направлением летнего отдыха среди украинцев. Есть ли у Министерства промышленности, торговли и туризма Испании четкий план, как будет организован летний отдых? Возможно, условно, на пляжах установят индивидуальные кабинки, а на завтрак или в море будут пускать ограниченное количество людей?

- Испания, вы правильно сказали, действительно является топ-направлением туризма для граждан из многих стран мира. Ежегодно Испанию посещают более 80 млн туристов. В прошлом году их было 84 млн. Это огромная цифра. Среди основных стран, из которых приезжают граждане на отдых, страны ЕС: Германия, Франция, Швеция, Австрия. Из Великобритании больше всего туристов приезжают в Испанию, около 18 млн в год. Поэтому, можете себе представить, не только украинцы страдают от невозможности посетить Испанию. Я вам даже могу сказать другое. Среди иностранцев, в частности из стран ЕС, из Великобритании, много тех, у кого здесь есть недвижимость: квартиры на побережье, свои дома. Но эти граждане, если они не имеют права на постоянное проживание в Испании, также не могут посетить эти свои объекты недвижимости.

Говорить сегодня о конкретных мерах, как это будет происходить на побережье, немного преждевременно. Каждый день идут репортажи о том, как обеспечить социальную дистанцию ​​в каком-то баре или ресторане, или в самолете, который вылетает из Канарских островов в Мадрид, где все места заняты, хотя правительством было предусмотрено, что перевозчик должен обеспечить дистанцирование между пассажирами. Но люди говорят, мол, если это небольшой самолет, который имеет по два сиденья с каждой стороны, и если наполовину уменьшить количество пассажиров, то рентабельность страдает. Поэтому вопросов очень много, и говорить о том, как это будет обустроено на пляже у моря, думаю, еще не время. Пока пляж даже для самих испанцев закрыт.

- И напоследок не могу не спросить об авиабилетах, которые авиакомпании продают, к примеру, в Барселону уже на 24 мая. Что посоветуете украинцам? Ведь люди видят эти предложения и могут купить такие билеты.

- Планировать можно многое. Но реально ситуация в Испании выглядит следующим образом. Сегодня испанцы думают о том, как хотя бы с июля восстановить внутренний туризм. Сейчас они думают, смогут ли обеспечить такой отдых и такие путешествия для своих собственных граждан. Чтобы гражданин, проживающий в Мадриде, смог выехать к морю в Малагу, Барселону, Валенсию и там отдохнуть. То есть даже по этому вопросу ясности сегодня нет. Второе – в рамках ЕС серьезно обсуждается вопрос, как спасти туристическую отрасль, которая очень важна. Туризм в Испании – это 12% ВВП. В рамках ЕС – это также около 10% доходов. Это важная составляющая экономики стран ЕС. После того, как восстановится внутренний туризм, в первую очередь будут думать, как обеспечить отдых в Испании гражданам из других стран ЕС. Очевидно, что сначала будут открываться границы внутри ЕС. А потом уже дойдет очередь и до других стран, таких как Украина.

Поэтому планировать всегда надо. Говорят, на Канарах высокий сезон начинается в октябре. Это направление я, как реалист, еще мог бы рекомендовать. Хотя уверенности нет. Относительно авиабилетов, как я уже сказал, до 24 мая действует чрезвычайное положение, и его продлят как минимум до конца июня. По информации нашего Генерального консульства в Барселоне, уже были случаи, когда граждане из Украины прилетали самолетом, который осуществлял рейс, основной целью которого было возвращение украинских граждан из Испании, в частности из Барселоны, в Украину. Эти граждане, прилетевшие в Барселону, были вынуждены этим же самолетом возвращаться обратно в Украину только потому, что цель их путешествия не вписывалась в те ограничения, которые были установлены в рамках чрезвычайного положения. Вот вам простой пример: слетал туда-обратно, не выйдя даже в аэропорту в Duty Free. Поэтому я не могу рекомендовать или не рекомендовать покупать билеты. Но реальная ситуация такова. И думаю, надо больше прислушиваться к решениям, которые принимает наше правительство. Согласно плану, разработанному Мининфраструктуры Украины по восстановлению транспортной отрасли, международные авиационные перевозки отнесены фактически к последнему этапу. То есть международное авиасообщение откроется в последнюю очередь, и то со странами, которые это позволят. То есть, чтобы иметь возможность путешествовать, для этого, как минимум, должно быть согласие двух сторон. Этим и надо руководствоваться.

Напомним, из-за большого количества зараженных 1 апреля в Мадриде развернули полевой госпиталь:

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