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"Пленники" афинского аэропорта: 17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе

6 июля, 09:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Первую ночь в изоляторе украинцы провели на пустых кроватях, и только на второй день им выдали матрасы

Украинцы, которых 4 июля задержали в аэропорту столицы Греции Афин, провели уже вторую ночь в полицейском изоляторе на территории аэропорта.

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В воскресенье, 5 июля, представитель посольства привез питьевую воду и средства личной гигиены. Также сообщалось, что им предоставят еду.

Как сообщает "Европейская правда", первую ночь в изоляторе украинцы провели на пустых кроватях, и только на второй день им выдали матрасы.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешали под наблюдением выйти в местный магазин для покупки еды. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине которая путешествовала с двумя внуками.

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Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Кроме украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора.

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В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами "Афины – Киев", которые запланированы на 6 и 7 июля. Условия возврата пока неизвестны, пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Украинцам также грозит многолетний запрет на въезд в ЕС.

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Напомним, после прилета в Грецию во время паспортного контроля 17 украинцам запретили въезд в страну. Выяснилось, что людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений.

Задержанные утверждают, что ничего не знали о необходимости оформления визы. Пограничники, которые выпустили их из страны, говорят, что у ГПСУ не было законных оснований для задержания граждан.

Видео: "Сегодня"

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