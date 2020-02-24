Площадь с посольством России в Чехии назвали именем критика Путина

Посольство России в Чехии сменило свой адрес – теперь оно будет находиться на площади российского оппозиционера Бориса Немцова в Праге.

Решение дать площади Под каштанами имя убитого в Москве пять лет назад известного критика президента РФ Владимира Путина городской совет Праги принял 24 февраля.

Таким образом, в мэрии выразили солидарность с российской оппозицией.

Реклама

Автором этой идеи является мэр Праги Зденек Гржиб – он сообщил о своем стремлении в начале февраля.

Официальная церемония открытия площади Немцова состоится 27 февраля – в пятую годовщину его убийства.

В тренде Евросоюз решил бороться с распространением коронавируса: подробности

У пророссийского президента Чехии Милоша Земана эту идею раскритиковали – его пресс-секретарь Иржи Овчачек назвал решение о переименовании площади "однозначно политическим шагом".

Напомним, что сопредседатель российской оппозиционной партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Чечни.

В четвертую годовщину случившегося на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве рядом с российским посольством открыли сквер имени Бориса Немцова и мемориальную доску. На церемонии присутствовала дочь убитого политика Жанна.

А еще раньше площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне – его именем назвали часть территории между двумя улицами перед посольством РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама