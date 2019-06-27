Голландцы заплатят огромную сумму за помощь нацистам

Железнодорожники решили компенсировать свое участие в преступлении века

Десятки миллионов евро компенсации пострадавшим от Холокоста и их семьям выплатит нидерландская железная дорога. Уцелевшим выдадут по 15 000 евро, родственникам погибших от нацизма выделят по 5-7 тысяч.

За годы войны Нидерланды помогли депортировать в лагеря смерти в Освенциме и Собиборе более ста тысяч евреев. Из них выжили лишь пять тысяч человек. В 2005 году транспортники принесли официальные извинения жертвам депортации.

По оценкам историков, во время Второй мировой войны было убито около шести миллионов евреев. В Израиле ныне пытаются установить имена всех жертв Холокоста.

Возглавляет эти усилия мемориальный центр "Яд-Вашем" в Иерусалиме. В папках хранятся имена и жизнеописания четырех миллионов евреев, убитых нацистами. Но имена двух миллионов еще не установлены.

Большинство из них погибли в Восточной Европе, в частности в Украине. Депортация в лагеря смерти была из Западной Европы, а в Восточной, в Беларуси, Литве, Украине людей убивали на местах.

Читайте также Семейные истории о войне: память спустя десятилетия

Расстрельные бригады работали так активно, что на учет жертв просто не хватало ресурсов. 50-70 нацистов и их пособников в течение 20 часов убивали по 15 тысяч человек, затем их закапывали.

Родственники погибших пытаются восстановить память о погибших. Недавно в Instagram оживили историю 13-летней Евы Хейман, убитой во время Холокоста. Этот проект основан на реальных дневниковых записях девочки. Их представили в виде блогов в соцсети. Так, если бы Ева жила в наше время, и вела бы эти записи с помощью интернет-технологий, как это делают нынешние подростки. 17 октября 1944 года Ева погибла в газовой камере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Голландцы заплатят огромную сумму за помощь нацистам". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"