По центру Мадрида прошли тысячи овец: видео

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Центр Мадрида заполонили овцы. В испанской столице прошла ежегодное шествие овец и баранов. Цель акции – напомнить о давней испанский традиции перегона стад с севера на юг. А также выразить протест против уничтожения пастбищ, места которых занимают дороги и новостройки. Чтобы животные могли спокойно топать по столице – движение в центре на несколько часов перекрыли. Кроме двух тысяч мериносов, в ходе приняла участие еще и сотня коз.

"Мы напоминаем, что сезонный перегон скота еще существует, еще чабаны. Мы не потерялись в лесах, а есть законы, нас защищают. И сегодня у животных приоритет на прохождение по этим улицам, хотя некоторые люди нас не пропускают" – говорит Мерити Гонсалес, пастушка.

Напомним, не только испанские пастухи напоминают о своих питомцах согражданам. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в рамках фестиваля брынзы на Закарпатье, прошли гонки и конкурс красоты среди овец. Пастухи Хустского района объединились в Ассоциацию и организовали "брынзовый" фестиваль. Развлекали пастухи гостей фестиваля гонками овец. Также на фестивале провели конкурс "Мисс Овечка-2019".

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