Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео

Сегодня, 17:08

Смерч проложил себе "путь разрушения" прямо через жилые районы Рьотгена

По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео Евросоюз Смерч проложил себе "путь разрушения" прямо через жилые районы Рьотгена

Жители городка Рьотген в Германии, на которую в начале недели обрушился ураган Эберхард, стали очевидцами впечатляющего стихийного явления – прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".

Как сообщает Deutsche Welle, в результате произошедшего 13 марта инцидента пять человек пострадали, а также более трех десятков домов были повреждены – во многих зданиях ветром выбило стекла и сорвало кровлю.

Из-за произошедшего жители десяти домов были эвакуированы – по словам градоначальника 8,6-тысячного Рьотгена Йормы Клаусс, им предоставили временное жилье в местной школе, а владелец городской гостиницы согласился бесплатно их расселить.

Стоит отметить, что торнадо такого рода являются в Германии достаточно редким явлением, хотя в 2018 году метеорологи насчитали 18 таких явлений

Напомним, что на этой неделе в Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств.

Кроме того, разрушительная стихия не обошла стороной и Украину - синоптики объявили второй уровень опасности. Несколько человек стали жертвами непогоды.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Германия, ураган, непогода, смерч, стихийное бедствие, торнадо

Вы сейчас просматриваете новость " По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торнадо продолжает уносить жизни в США: число жертв достигло 23

4 марта, 10:57

Без электричества остались десятки тысяч потребителей

На штат Вашингтон обрушился торнадо: завораживающие фото и видео

19 декабря 2018, 13:32

Ураган ломал деревья, обрывал электропровода и срывал крыши с домов жителей Сиэтла и Порт-Орчарда

На Кубу обрушился смертоносный торнадо: более 170 пострадавших

28 января, 11:20

Стихийное бедствие принесло с собой смерчи и ливни, которые рушили деревья, бетонные столбы и срывали крыши с домов

На любимый курорт украинцев в Турции обрушился торнадо: 12 человек пострадали

26 января, 12:19

Стихия разбушевалась в аэропорту

Видеошок: в Италии поезд попал в торнадо

20 ноября 2018, 20:42

Двух пассажиров доставили в больницу

Природная аномалия в Таиланде: четыре торнадо обрушились на курорт

28 ноября 2018, 17:07

Несмотря на испуг, многие из тех, кому удалось увидеть это явление, сняли его на видео и выложили в интернет

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Киевстар закрывает более 10 тарифных планов: Какие в списке

ТОП-5 вакансий с зарплатой 100 тысяч гривен в месяц
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"