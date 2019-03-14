По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео

Смерч проложил себе "путь разрушения" прямо через жилые районы Рьотгена

По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео 2019-03-14T17:08:00+02:00 Евросоюз Смерч проложил себе "путь разрушения" прямо через жилые районы Рьотгена

Жители городка Рьотген в Германии, на которую в начале недели обрушился ураган Эберхард, стали очевидцами впечатляющего стихийного явления – прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".

Как сообщает Deutsche Welle, в результате произошедшего 13 марта инцидента пять человек пострадали, а также более трех десятков домов были повреждены – во многих зданиях ветром выбило стекла и сорвало кровлю.

Из-за произошедшего жители десяти домов были эвакуированы – по словам градоначальника 8,6-тысячного Рьотгена Йормы Клаусс, им предоставили временное жилье в местной школе, а владелец городской гостиницы согласился бесплатно их расселить.

Стоит отметить, что торнадо такого рода являются в Германии достаточно редким явлением, хотя в 2018 году метеорологи насчитали 18 таких явлений

Напомним, что на этой неделе в Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств.

Кроме того, разрушительная стихия не обошла стороной и Украину - синоптики объявили второй уровень опасности. Несколько человек стали жертвами непогоды.

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