По городку в Германии пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео
Смерч проложил себе "путь разрушения" прямо через жилые районы Рьотгена
Жители городка Рьотген в Германии, на которую в начале недели обрушился ураган Эберхард, стали очевидцами впечатляющего стихийного явления – прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".
Как сообщает Deutsche Welle, в результате произошедшего 13 марта инцидента пять человек пострадали, а также более трех десятков домов были повреждены – во многих зданиях ветром выбило стекла и сорвало кровлю.
Из-за произошедшего жители десяти домов были эвакуированы – по словам градоначальника 8,6-тысячного Рьотгена Йормы Клаусс, им предоставили временное жилье в местной школе, а владелец городской гостиницы согласился бесплатно их расселить.
Стоит отметить, что торнадо такого рода являются в Германии достаточно редким явлением, хотя в 2018 году метеорологи насчитали 18 таких явлений
Напомним, что на этой неделе в Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств.
Кроме того, разрушительная стихия не обошла стороной и Украину - синоптики объявили второй уровень опасности. Несколько человек стали жертвами непогоды.
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