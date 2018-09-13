"По рожам видно – искусствоведы": соцсети высмеяли подозреваемых в отравлении Скрипалей

Сегодня, 15:55

В соцсетях жестко высмеяли Боширова и Петрова, поведавших о желании увидеть знаменитый собор

Скриншот
Скриншот

Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслана Боширов заверили, что они приехали в Солсбери, где произошло отравление, только чтобы увидеть знаменитый собор.

Это сообщение, сделанное в интервью руководителю пропагандистского телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, вызвало бурную реакцию в социальных сетях, пользователи которых жестко высмеяли россиян.

Напомним, что подозреваемые рассказали, якобы они приехали в Солсбери, чтобы "оторваться" и посмотреть на 123-метровый шпиль солсберийского собора, — эту достопримечательность им якобы рекомендовали друзья. Также они заверили, что при себе у них не было духов Nina Ricci, в которых, по мнению британской полиции, находился яд "Новичок".

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Напомним, ранее выгородить подозреваемых пытался и президент России Владимир Путин, который признал, что ему известны отравители Скрипалей.

После этого премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обвинила Россию в умышленном искажении информации об отравлении в Солсбери.

Также мы писали о том, что из-за скандала с отравлением Британия может лишить около семи сотен российских олигархов права жить в Соединенном Королевстве.
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Источник:

"Сегодня"

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